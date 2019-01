Ser figura o soñar con un milagro Clase de salón en la plaza. / APLAUSOS BRUQ La Escuela de Tauromaquia de Valencia cumple su curso más pletórico JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 27 enero 2019, 00:35

Arranca la temporada y los más chicos también sueñan. Más si cabe, claro. Y desde luego de manera más romántica. Al fin y al cabo su objetivo entra de lleno en el territorio de los milagros. Están al albur de sus propias cualidades: de la capacidad de sacrificio y renuncias de cada cual; de que los toros les respeten; de la aceptación de los públicos que tiene lo suyo de veleidosos y les entras o no les entras por el ojo; del sistema empresarial; de la suerte... Por todo ello y más, ya dijo el Guerra que sacar una figura de las de verdad es más difícil que sacar un Papa, sino cuenten los que hay en la historia. Y además en los últimos años la famosa pasta de los toreros que a tantos servía de estimulo (ganas más que un torero... se decía) es una quimera y las oportunidades escasean como nunca por no mentar el rebaje que ha sufrido la aceptación social. Pues aún así no importa, cada año afloran nuevas vocaciones captados por una magia de difícil explicación más allá de las entrebarreras.

En ese camino la aventura y el riesgo de las viejas formas de acceso a la profesión de torero han sido sustituidas por el método y la gestión, también por la seguridad dentro de lo que cabe en tan arriesga actividad. Lo traen los tiempos. En realidad es un cambio imprescindible. La imagen de los chicos hatillo al hombro abocados a la marginalidad que inundaron las carreteras españolas en los años sesenta a la llamada del efecto Cordobés («o te compro un piso o llevarás luto por mí...») no se sustentaría en la actualidad.

Hoy día los asaltos a las ganaderías las noches de luna llena y la dureza de las capeas rurales han dado paso a las aulas donde imperan los programas que exigen formarse en otras profesiones bajo el lema de «lo primero, los libros; y luego, la aventura del toreo».

Los cambios del sistema se han hecho notar pronto: se perdió literatura y se ganó tranquilidad; los chicos torean mejor que nunca pero perdieron personalidad como mal menor y seguramente necesario pero no definitivo, parece claro que al final del proceso de formación en cada cual aflora su estilo. En esa nueva plataforma de salto a la fama, la Escuela de Tauromaquia de Valencia, perteneciente de la Diputación Provincial, es una de las pioneras y se ha ganado el máximo reconocimiento.

Con sesenta alumnos matriculados, el curso pasado mantuvo una actividad. Además de las clases teóricas y la formación física que se imparte en las instalaciones de la plaza de Valencia, los chicos pudieron asistir a más de cuarenta tentaderos en las principales ganaderías de España a las que habría que añadir más de cincuenta vacas tentadas en la ganadería valenciana de Fernando Machancoses. Esa formación en el campo bravo tuvo como remate sus actuaciones en público a través de clases prácticas y novilladas sin picadores, que este curso supusieron nada menos que setenta y tres puestos en plazas de España, Francia, Portugal y Méjico. Arles, Beziers, Nimes, Bayona, Vic-Fezensac, entre otras, en el país galo; Vilafranca de Xira, en Portugal; Morelia, Monterrey, Torreón o Ciudad Juárez, en México; y Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Málaga, Almería, Sevilla, Algeciras, Guadalajara o Salamanca han sido solo algunos de los palenques donde se han visto anunciados los alumnos de Valencia.

Según el director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia, Toni Gázquez, ha sido un curso excepcional en el que más allá de las cifras, los alumnos han conseguido éxitos de relieve que hacen pensar que se está en el buen camino y anima a insistir sin olvidar que en el toreo, más allá de las cosas bien hechas, influye en gran medida la suerte. Este incremento de actividades tiene el mérito añadido de haber llegado en una época en la que ha disminuido el número de festejos en la mayoría de las plazas españolas, lo que pone en valor la buena gestión de los responsables de la Escuela.

El certamen estrella

En la plaza de toros de Valencia se han celebrado, entre clases prácticas y novilladas sin caballos, cinco festejos, más otras cinco novilladas con caballos en la que tuvieron cabida ex alumnos a los que se procura no dejar desamparados, en total diez festejos menores, cifra que solo superan Madrid y Sevilla. Y en ese apartado lo más destacado es la consolidación del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas que se celebró en el mes de julio como parte de la Fira de Juliol, tres tardes en las que se consiguió convocar a más de 4.000 espectadores en cada una de ellas con un porcentaje altísimo de jóvenes y de personas que habitualmente no tienen acceso a los festejos mayores. En el mismo participaron los alumnos más destacados de todas las escuelas federadas que convierten la cita en una prospección de los próximos valores del toreo.

El curso 2018 contó con la aparición de varios chicos que despertaron la ilusión de los aficionados deseosos de ver nuevos valores y de los docentes que pudieron comprobar que su trabajo tiene resultados satisfactorios. Borja Collado fue declarado triunfador del certamen de Gor, del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra y de las novilladas de Orozco; Miguel Senent 'Miguelito' logró cortar cuatro orejas en Manzanares; Miguel Polope se alzó con el triunfo en Nimes, Almería y Algemesí, y Jordi Pérez tuvo excelentes actuaciones. Con la particularidad añadida de que Borja Collado y Miguelito debutaron con picadores en la feria de Algemesí, saliendo por la puerta grande, lo que supone abandonar ya la escuela y los sitúa en puertas de presentarse con picadores en las novilladas de Fallas.

Las expectativas no se han agotado y para la próxima temporada son varios los nombres que acaparan la atención. Con Polope y Jordi como los más aventajados, ya a punto para dar el salto a una categoría superior, aparecen otros como Javier Súñer, Eloy Sánchez, Javier Camps y Joan Marín, que tiene excelentes cualidades, sin que se descarten otras revelaciones.