Una fiesta con 800 invitados en el Principal para dar voz a la escena valenciana Los nominados en las 18 categorías se reunieron ayer en el teatro Principal. / damián torres La gala, que tiene 50.000 euros de presupuesto, se celebrará el lunes con la presencia de David Albelda, Ricard Camarena y Francis Montesinos N. CAMACHO Viernes, 28 septiembre 2018, 00:51

VALENCIA. La gala de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas, resucitados después de nueve años, no sólo quiere volver a visibilizar a los profesionales del sector ante la sociedad -la ceremonia se retransmitirá en directo el próximo lunes en À Punt a las 22 horas- sino que también quiere abrirse al resto de sectores sociales y culturales de la Comunitat. De esta forma, no sólo las compañías, actores, actrices y dramaturgos tendrán su protagonismo en los galardones. También personalidades valencianas como el chef Ricard Camarena, el diseñador Francis Montesinos, el crítico de arte Román de la Calle, la directora general de la Fundación Per Amor a l'Art, Susana Lloret, la pirotécnica Reyes Martí o el exfutbolista del Valencia CF, David Albelda estarán invitados a entregar los galardones.

Según el director de la gala, Santiago Sánchez, la cita depara sorpresas a los televidentes. Los nominados en las 18 categorías estarán sentados en el escenario. Ellos volverán a tomar «la voz» de una fiesta que pretende visibilizar su trabajo de los profesionales de la Comunitat. Sin embargo, deberán medir sus palabras y no extenderse en los agradecimientos, recomendó el director de la ceremonia.

El evento se iniciará en la calle Barcas, justo en las inmediaciones del teatro Principal, con un espectáculo de la compañía Visitants. Con lema de la noche, 'Totes i tots a escena', Sánchez quiere superar «épocas de crispación» y «hacer visible que las artes escénicas valencianas son muy amplias». Su intención es que sea «una fiesta de todos» que se iniciará con un brindis. Conducida por el actor, cómico y presentador valenciano Rafa Alarcón, estará amenizada por el grupo de Melomans. Además, los diversos estilos de artes escénicas, danza y géneros teatrales coparán una noche que también contará con el grupo Ainda Nao, Bambalina, Otra Danza y los 'Magnífics' Nacho Diago y Rubén Aparici.

Con 50.000 euros de presupuesto y unos 800 invitados en el patio de butacas, la gala busca ser breve, no más de dos horas de duración. Retransmitida en directo, pretende devolver la ilusión a los profesionales y espera que el público se quede hasta el final, cuando otra sorpresa pondrá el broche de oro a los resucitados premios.