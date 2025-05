El festival VLC Negra celebra el legado de Millennium con Karin Smirnoff

S. V. VALENCIA Viernes, 16 de mayo 2025, 21:26 Comenta Compartir

En 2004, un infarto fulminante impidió que el escritor sueco Stieg Larsson pudiera comprobar la magnitud del fenómeno generado por sus tres novelas póstumas, agrupadas bajo el título común de Millennium y protagonizadas por una hacker de pasado traumático y un brillante periodista de investigación. Aquellas obras no solo pusieron de moda la literatura criminal nórdica, sino que también constituyeron la punta de lanza de un resurgir glorioso del género a escala mundial. Con más de 100 millones de ejemplares vendidos, Millennium continuó su legado con otras tres entregas firmadas por David Lagercratz y actualmente mantiene intacto su tirón entre los lectores gracias a Karin Smirnoff, una fotógrafa y periodista que hasta el año 2018 dirigía una empresa de madera y que, tras matricularse en un curso de escritura creativa, se convirtió de la noche a la mañana en una de las autoras más vendidas y reconocidas de Suecia.

El festival VLC Negra nació en 2013 como respuesta a aquella fiebre noir iniciada por Millennium, y este viernes ha cerrado el círculo con la visita de Karin Smirnoff apenas dos semanas después de la publicación de la nueva entrega de la saga, Los colmillos del lince. «Para mí es una gran responsabilidad continuar con el legado de Stieg Larsson, pero intento no anticiparme a posibles decepciones», ha señalado sobre el escenario de los cines ABC Park la autora, que se sorprendió al saber que había sido elegida por los familiares y la editorial para ampliar la saga. «Creo que, más que por afinidades ideológicas o literarias, querían que por primera vez la mirada de Millennium recayera en una mujer. No fue hasta que dije que sí cuando conocí a las personas que formaban parte de la vida de Larsson, especialmente su hermano, que me ayudó muchísimo. Su padre, que tiene noventa años, me dijo simplemente que disfrutara al máximo de la experiencia. Y así fue como, poco a poco, descubrí que Stieg y yo teníamos muchas cosas en común, empezando por nuestra procedencia».

Karin Smirnoff ha destacado que su aportación como mujer le ha permitido «centrarme mucho más en el porqué de los crímenes que en el quién», algo que le ha servido para enriquecer a un personaje tan querido como Lisbeth Salander. «Es tan fascinante... Está muy sola. Quieres seguirla y cuidarla de manera constante. Yo la admiraba, pero era consciente de que en realidad la estaba heredando y el modo de hacerla madurar y evolucionar dependía de rodearla de nuevos personajes que fueran capaces de humanizarla». Con el otro protagonista de la historia, Mikael Blomqvist, reconoce que «he tenido más complicaciones que con Lisbeth» a la hora de construirlo.

En términos políticos, Smirnoff ha afirmado que todas las advertencias de Larsson respecto al auge de la extrema derecha en Europa no solo se están cumpliendo, «sino que se están normalizando, y por eso sigue siendo importante perpetuar su espíritu crítico e invitar a los ciudadanos a volver a escuchar, a no perder el foco y reclamar su papel en la sociedad». La velada se ha completado con una proyección especial de Los hombres que no amaban a las mujeres, la adaptación de la novela original dirigida por David Fincher en 2011.

Además de la charla protagonizada por Smirnoff, VLC Negra ha contado este viernes con presencias tan notables como las de Rosa Ribas, Toni Hill, Luis Zueco o Pedro Feijóo, y cerrará mañana su ciclo de encuentros literarios de la mano, entre otros, de Virginia Feito, César Pérez Gellida o Lorenzo Silva.