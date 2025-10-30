Los fans de ROA ya hacen cola en el Roig Arena El artista puertorriqueño llega a Valencia esta noche dentro de su gira Spain Tours y con entradas agotad

B. González Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 17:57 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

Faltan pocas horas para que el artista puertorriquieo ROA se suba al escenario del Roig Arena y ya son cientos los fans que rodean al auditorio a la espera para poder vibrar esta noche con su música latina urbana.

Después de pasar por muchas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao o Tenerife, ROA actúa en Valencia, dentro de su gira Spain Tour, siendo el primer artista puertorriqueño que actúa en el Roig Arena, con todas las entradas agotadas desde hace semana, lo que demuestra el tirón que el artista tiene en la capital del Turia.

Además, el de Valencia es su penúltimo concierto en el país, a falta de conocer el de despedida este viernes. Un concierto «sorpresa» con motivo de la fiesta de Halloween.

Los fans valencianos podrán entrar al recinto a las 20.30 horas y el concierto no comenzará hasta una hora después. Un concierto en el que no faltará su sencillo más reciente, 'Reina', que supera ya los 19 millones de escuchas en las plataformas digitales o «ETA-RMX», en el que colabora con De la Rose, Luar La L, Yan Block y Omar Courtz que ha superado los 90 millones de streams a nivel global. Todo ello, con una puesta en escena llena de energía.

Y es que ROA se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música urbana latina, gracias al enfoque distintivo y seductor de sus letras y su fusión de lo urbano con el reggaeton y R&B.

El músico de Puerto Rico es el artista número once en subirse al escenario del Roig Arena, tras la inauguración del espacio multiusos el pasado 6 de septiembre con el homenaje al artista valenciano Nino Bravo. Por él ya han pasado otros artistas del otro lado del atlántico como los colombianos Camilo o Sebastián Yatra; Manuel Carrasco, la Cabra Mecánica o Joaquín Sabina, con tres conciertos.

Y le seguirá otra de las grandes figuras de la música española como el gran Raphael este 1 de noviembre, así como los muchos cantantes que se darán cita el 7 de noviembre en Los 40 Music Awards como Aitana, Ed Sheeran o la última en confirmar, Rosalía.