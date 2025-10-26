Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maribel -izquierda- y Mari Cruz pasean por la playa de la Patacona junto a su padre, Bernardo, único tío que le queda vivo al cantante. Iván Arlandis

La familia valenciana de un divo como Raphael

Cuestión de sangre| Bernardo, a punto de cumplir los cien años, Maribel y Mari Cruz, tío y primas, rememoran el pasado del cantante antes de su actuación en el Roig Arena

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:10

Suena en el teléfono móvil un redoble archiconocido: 'Eeeeeel caaamino que lleva a Belénnnnn...' La voz de Raphael en ese 'El Tamborilero' no deja a ... nadie indiferente. Es ésta desde luego una de las canciones preferidas de Bernardo. 'Baja hasta el valle que la nieve cubrió....' Embutido en su habitual gorra, entorna los ojos. Ese tono tan aterciopelado en la voz de su conocido sobrino le agita los recuerdos. No dice en qué piensa, pero seguramente en su interior está disfrutando de esa paz tan peculiar que le da el bordear un siglo de vida. La existencia para Bernardo Sánchez Martínez (Linares, 31-1-1926) pasa en la playa de la Patacona demasiado despacio. Ya no puede zambullirse en los libros ni tampoco abstraerse con la pintura. Pero el oído lo sigue teniendo fino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

