La falta de personal obliga a siete bibliotecas de la ciudad de Valencia a cerrar por las tardes Usuarios de una biblioteca de Valencia. / DAMIÁN TORRES El Ayuntamiento asegura que cubrirá las plazas con la aplicación de un plan de empleo y la apertura de la bolsa de trabajo LAURA GARCÉS Valencia Jueves, 10 octubre 2019, 08:32

La biblioteca del Palacio de la Exposición muestra un cartel en la entrada que advierte de que esta semana, entre los días 7 y 11, abrirá sólo por las mañanas. Ello significa que cerrará sus puertas por la tarde, como ya lo hizo el pasado día dos por «falta de personal». La situación que describe el escrito no es exclusiva de este espacio. En la capital del Turia hay otras seis salas de lectura municipales que atraviesan las mismas circunstancias y en las que se ha tenido que aplicar un horario «provisional», como confirmaron desde la Sección de Bibliotecas del Ayuntamiento de Valencia.

Las salas afectadas, además de la del Palacio de la Exposición, son Germana de Foix, Biblioteca del Mar, Teodoro Llorente, Carles Ros, Roiç de Corella y Constantí Llombart. En todas se ha aplicado el horario «provisional» que refiere el servicio municipal y que comporta, además de los cierres previstos del 7 al 11 de octubre, el de algún otro día en función de las necesidades de cada espacio. Detrás de todo ello se encuentran las bajas de algunos profesionales y el hecho de que no se cubran estos huecos, como exponen las fuentes consultadas. Esta situación afecta directamente a los usuarios de las salas quienes que no saben a qué horario atenerse.

La medida «provisional» que mencionan desde el servicio municipal y que hace referencia a la bajada de persiana vespertina de esta semana no es la única que se aplica. Así, en salas de lectura y préstamo de libros, como la Carles Ros, según pudo confirmar LASPROVINCIAS, además del cierre por la tarde del 7 al 11 de octubre, también cesa el servicio los lunes por la tarde. Y los viernes lo hacen por la mañana o por la tarde en función del horario que para ese día tuviera la persona de baja. La sala del Palacio de la Exposición baja la persiana la tarde «de un día de la semana». Los vaivenes que sufren los horarios de este servicio público los soportan los usuarios, quienes se ven constantemente desconcertados por los cambios.

¿Se ha previsto alguna solución? El Servicio de Bibliotecas recuerda que están a la espera de los planes de empleo, una medida que cada año concede un balón de oxígeno a estos espacios, pero que en esta ocasión «se está retrasando» sin que sepan los motivos por los que esto sucede. «Todos los años llegaban en septiembre», pero esta vez no ha sido así y ahora, ya en octubre, siguen pendientes de que esa medida vea la luz. El servicio municipal destacó que esperan también «una bolsa de trabajo para personal técnico, cuyo primer examen es el 26 de octubre».

Las bibliotecas para poder abrir y cubrir el servicio requieren de dos trabajadores por turno de mañana y tarde. De esta manera si se da la circunstancia de una baja que no se cubre, los espacios se ven abocados a cerrar, puesto que habitualmente los equipos de personal están compuestos por cuatro profesionales: un técnico y tres auxiliares.

Sobre esta cuestión se pronunciaron desde el sindicato CC OO destacando que «prima la seguridad del personal, no se puede quedar una persona sola». Este precepto lleva a que en un contexto en el que aseguran que «hay un problema de falta de personal», sea necesario «cerrar». Desde la formación sindical ofrecieron una de las claves de la situación que atraviesan las salas de lectura y préstamo de libros: «El Ayuntamiento no cubre las bajas».

La carencia de personal que ahora atraviesan estos espacios municipales llega precedida de la que en septiembre sufrió la Biblioteca Pilar Faus, conocida como del Hospital, que es de titularidad estatal y esta gestionada por la Conselleria de Cultura. El mes pasado, horas después de una consulta planteada por LAS PROVINCIAS, el departamento autonómico se vio abocado in extremis a adoptar una solución «provisional» que suponía la llegada de una técnico procedente de otra biblioteca para que la Pilar Faus no cerrara por las tardes «por falta de personal», como el propio espacio había dado a conocer a través de sus redes sociales. Llegaron a anunciar que «durante el mes de septiembre la Biblioteca sólo abrirá de 9 a 15 horas de lunes a viernes por falta de personal». La situación no era nueva, ya se había vivido en julio y agosto. Detrás de ello se encontraba la falta de puestos por cubrir.

La actuación despertó la reacción del Colegio de Bibliotecarios de la Comunitat, que reclamó a Cultura «programación» y a Función Pública «agilidad» para que se cubran las plazas vacantes. Amparo Pons, presidenta del colegio profesional, consideró que la medida que en la Pilar Faus adoptó Cultura era de «urgencia» y recordó que hay plazas pendientes de cubrir. En cuanto al resto de espacios de lectura de la Comunitat aseguró que están realizando un estudio para conocer la realidad de las bibliotecas.