Fallas y Magdalena, veinte días de toros Las dos ferias valencianas se convierten en el tráiler taurino de la presente temporada JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 3 febrero 2019, 01:13

Mañana se harán oficiales los carteles de Fallas, el viernes se hicieron públicos los de Castellón. Dos ferias tan próximas en el tiempo y en el espacio que parecen una sola. Veinte días de toros para que luego hablemos de decadencia, pondrán sobre la Comunidad los focos del mundo taurino. Son, un año más, el tráiler de lo que se avecina en la nueva temporada. Si las valorásemos en conjunto se podría decir que no falta nadie. Entre los dos abonos concentran lo más florido del momento. ¡Es lo que hay! Más clásica o más convencional la Magdalena a la que este año el calendario litúrgico la ha situado después de Fallas; con más novedades, el número de festejos lo permite, las Fallas donde concurren además de los toreros emergentes de mayor interés las principales figuras con la excepción de Morante, que ha huido de las cámaras de televisión como alma que lleva el diablo. Cosas del artista, que cada año intenta imponer y lo consigue, sus gustos más personales muy al margen de los intereses del toreo y de los deseos de verle. Si en otras ocasiones puso el empeño en los desniveles de los ruedos o en la pintura de las tablas, tareas de bricolaje que gusta asumir de modo muy directo, ahora se ha empeñado en adaptar a su gusto el estilo televisivo de las retransmisiones y con ese motivo ha decidido no torear.

La presentación de los carteles de la casa Matilla en Castellón, muy concurrida, tuvo lugar en la Diputación provincial cuyo presidente Javier Moliner tiene una especial implicación en la defensa de la Tauromaquia. Los de Valencia verán la luz oficial mañana en la Bene, también con la presencia de la corporación provincial de Valencia no menos implicada con el toreo. En este caso se recuperará la tradición interrumpida los últimos años de hacer un acto público con la presencia de muchos de los protagonistas. Las combinaciones en sus días principales no difieren de las que adelantó Las Provincias el domingo pasado, con la salvedad de Perera que finalmente no ha aceptado el cartel que le ofrecieron. Y entre las novedades destaca la reserva de un puesto en el festejo de mayo que será ocupado por el novillero valenciano que más destaque en Fallas. Finalmente se ha despejado la incógnita que giraba en torno a la ganadería que se lidiará en la segunda tarde de Ponce que será de García Jiménez, es decir, Matilla. Para anunciar la feria la empresa Simón Casas ha elegido una pintura del gran artista recientemente fallecido Moratalla Barba al que se le homenajea merecidamente.

Los carteles definitivos quedan de la siguiente manera:

-Domingo 10.Toros de Victorino Martín para Rafaelillo, Octavio Chacón y Fortes.

-Lunes 11. Novillos de Guadajira para Jesús Cervera, Ángel Tellez y Francisco de Manuel.

-Martes 12. Novillos de El Parralejo para Diego San Román, Miguelito y Borja Collado.

-Miércoles 13. Toros de Alcurrucén para Álvaro Lorenzo, Luis David y Pablo Aguado.

-Jueves 14. Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, El Fandi y López Simón.

-Viernes 15. Toros de Victoriano del Río para El Juli, Roca Rey y Jesús Chover, que tomará la alternativa.

-Sábado 16. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, Manzanares y Paco Ureña.

-Domingo 17. Toros de Jandilla para Diego Urdiales, Sebastián Castella y Cayetano.

-Lunes 18. Dos toros de Los Espartales para el rejoneador Diego Ventura y cuatro de Matilla para Ponce y Toñete.

-Martes 19. Matinal. Toros de Bohórquez para los rejoneadores Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens. Por la tarde toros de Fuente Ymbro para Emilio de Justo, Román y Ginés Marín.

Además se anuncian tres días de festejos populares y la novillada de mayo con Adrien Salenc, Marcos y el novillero valenciano que triunfe en Fallas.

Semana completa

En Castellón se ha programado la semana completa al sumarse la organización de dos festejos de promoción. La novedad más destacada es la presentación de los albaserradas de Adolfo Martín, ganadería de perfil torista, con gran predicamento entre los numerosos amantes del bou al carrer en los pueblos de la Comunitat. Abrirán feria, el día 24, en un festejo que se ha titulado la Corrida de la Provincia con una terna de toreros locales, Ramos, Valls y Soler, que de esa manera tendrán una oportunidad y una papeleta nada fácil.

Las combinaciones quedan de la siguiente manera:

-Domingo, 24 de marzo. Corrida de la Provincia. Toros de Adolfo Martín para Paco Ramos, Abel Valls y Vicente Soler.

-Lunes 25. Toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

-Jueves 28. Toros de El Pilar y Moisés Fraile para El Cid, López Simón y Román.

-Viernes 29. Toros de Juan Pedro Domecq para El Fandi, Manzanares y Roca Rey.

-Sábado 30. Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Morante, El Juli y Perera.

-Domingo 31. Toros de Hnos. García Jiménez para Enrique Ponce, Cayetano y Varea.

Los festejos de promoción, bajo el formato de clases prácticas con entrada gratuita y organizados por la Diputación, tendrán lugar los días 26 y 27, con novillos de Aida Jovaní y Pablo Mayoral respectivamente. Actuarán alumnos de las escuelas destacando la presencia de Miguel Polope, de Valencia.