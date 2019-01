La exposición de Txema Rodríguez trae el Japón urbano a Sabotage Gallery Txema Rodríguez La muestra se inaugurará a las 20.00 horas y estará abierta al público hasta el 25 de febrero LAS PROVINCIAS Viernes, 1 febrero 2019, 01:35

Este viernes 1 de febrero Sabotage Gallery inaugura la exposición individual 'Aware' de Txema Rodríguez. Será a las 20.00 horas y estará abierta al público hasta el 25 de febrero. La exposición está compuesta por 34 fotografías de Txema y 3 colaboraciones con el artista Vinz Feel Free.

'Aware' es un viaje al Japón urbano, una lucha desigual contra el síndrome de las grandes ciudades. La primera impresión para un fotógrafo occidental en Tokio, Yokohama y Osaka resulta demoledora, una invitación al superficial paseo turístico repetido hasta la saciedad en imágenes previsibles y efectistas. Pero bajo esa superficie vertiginosa y llamativa laten fantasmas y silencios que el fotógrafo Txema Rodríguez capta en este conjunto de treinta y cuatro imágenes que componen la exposición que presenta Sabotage Gallery, un recorrido por la compleja vida diaria de los habitantes de ese país, de sus complejas relaciones consigo mismos y con su entorno.

«Te niega la familiaridad sin dejar de mostrarse exquisitamente hospitalaria» TXEMA RODRÍGUEZ

En la casa japonesa tradicional suele haber un recibidor, el ganken, que está un escalón por debajo del nivel del resto de la casa. En este recibidor se dejan los zapatos que uno trae de la calle, cuidadosamente apuntando hacia la puerta. «Tokio te recibe con amabilidad, maquillada como una maiko que admiras al cruzarte con ella en una calle antigua, iluminada de lejos por el neón. Te niega la familiaridad sin dejar de mostrarse exquisitamente hospitalaria. Estás de paso y te lo recuerda, como los zapatos en el ganken», detalla el fotógrafo.

Txema Rodríguez

Esta serie de fotos es la de una primera cita con Japón, cautelosa y diplomática.

«Tokio me obligó a elegir entre turista y fotógrafo, me hizo pasar por la primera resaca sensorial. Las luces, el ruido y el jet lag. No me dejó fotografiarla desnuda, igual que no lo haría cualquier geisha o disfrazada de geisha con las que me crucé. Apenas si me miró a los ojos, apenas dejó entrever un trocito de cuello o de tobillo, aunque quizá esa parte la soñé al oír pasos pequeños, veloces, distantes. Estas son fotos extranjeras, fotos gaijin, que a cambio de su respeto, dejan mostrar el insomnio, la melancolía estoica del japonés corriente, la yuxtaposición de generaciones y un par de espectros que ella misma ha expulsado. Tan acostumbrado estoy a que los desconocidos le cuenten sus secretos a la cámara que desde este viaje no dejo de pensar en una segunda cita. Una en que me regale, por ejemplo, la intimidad que le regaló a Moriyama», explica Rodríguez