Expertos internacionales debaten en el IVAM sobre los museos del siglo XXI REDACCIÓN VALENCIA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:25

El IVAM prosigue hoy con el congreso 'Más Allá del Museo', en el que expertos nacionales e internacionales repensan desde ayer el futuro de las instituciones culturales en el siglo XXI.

El secretario autonómico de Cultura y Deporte, Albert Girona, y el director del IVAM, José Miguel G. Cortés abrieron ayer la cita, que arrancó con la conferencia de Sjarel Ex, director del Museum Boijmans Van Buningen de Rotterdam, quien presentó el proyecto de renovación previsto para su museo en 2019, que tiene como fin hacer visitable la colección no expuesta. Según Ex, «un búnker puede convertirse en museo, pero un museo nunca será un búnker».

A continuación, tuvo lugar la conferencia '¿Necesitamos expandir el concepto de museo?' a cargo de Jean François Chougnet, director del MUCEM, quien dijo que los museos clásicos no están configurados para las nuevas formas de arte y señaló algunos ejemplos de una disposición fallida de las colecciones. La nota más crítica de esta primera jornada de congreso la puso Paul B. Preciado, director de Programas Públicos del MACBA, conocido por su trabajo sobre las políticas de cuerpo, género y sexualidad.

Hoy tendrán lugar las conferencias de Carmen Mörsch, directora del Institute for Art Education de la Universidad de las Artes de Zúrich (Suiza) y de Andrea Viliani, director del MADRE (Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles).

Cerrará el congreso Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery en Londres. Las conferencias se completan con una mesa redonda en la que participarán María Inés Rodríguez, ex directora del Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos; Katya García-Anton, directora de la Office of Contemporary Art de Noruega, y Manuel Olveira, director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.