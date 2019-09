UN ESTÍO SOFOCANTE Almodóvar vive el mejor verano de su carrera pese a su mala salud, la virulencia del cambio climático y la parálisis política del país RAFA MARÍ Domingo, 15 septiembre 2019, 23:47

Titulares. Leí hace años este consejo periodístico: «No titules con el nombre de famosas películas, ese es un recurso manido y falsamente ingenioso». Si aceptamos ese mandaro, un periodista debe rechazar la tentación de encabezar una crónica sobre las negociaciones actuales para formar gobierno en España con el título de 'Misión imposible'. Muy facilón. Además, puede haber sorpresas en los últimos minutos. Tampoco es recomendable parafrasear con causticidad títulos de películas de Almodóvar: 'Votantes al borde de un ataque de nervios', '¿Qué hemos hecho para merecer esto?' o 'Laberinto de presiones'.

Martin Ritt. Esta semana finaliza el verano 2019. Tras las vacaciones de agosto estuve a punto de titular estos 'almacenes' con el de una película de Martin Ritt (basada en relatos de Faulkner), 'El largo y cálido verano'. Rectifiqué pronto. "Es mejor 'El duro y cálido verano'. 'Duro' en vez de 'largo'. Hábil matiz". Quedé insatisfecho. "Necesito más maquillaje. Lo titularé 'El duro y sofocante verano'. Queda bien y es veraz". Pero todavía sonaba mucho a Ritt. Lo enmascaré más: 'Un verano sofocante'. La palabra verano aún me delataba un poco. Renuncié a ella: «Lo titularé 'Un estío sofocante', así nadie me acusará de copión».

'Dolor y gloria'. Pedro Almodóvar vive el mejor verano de su carrera, pese a su mala salud, la virulencia del cambio climático -el principal problema del planeta Tierra: cada vez son más terribles las gotas frías- y la parálisis política del país. A cambio, ha tenido formidables compensaciones profesionales. El Festival de Venecia le concedió el León de Oro en reconocimiento a toda su filmografía. Y su última película, 'Dolor y gloria' (2019), un éxito crítico y comercial (número 1 de taquilla en Francia), representará a España en los Oscar (ha de pasar otros dos cortes; casi seguro que los pasará).

Presencias valencianas. Las últimas películas de Almodóvar están repletas de presencias valencianas. Varias escenas de 'La mala educación' (2004) se rodaron en Valencia. En 'Julieta' (2016), dos de sus actrices nacieron en Valencia (Inma Cuesta y Susi Sánchez) y hay planos dedicados a obras de Miquel Navarro. Algunas de las mejores secuencias de 'Dolor y gloria' están rodadas en la Torre y las cuevas de Paterna. Se ven también esculturas de Miquel Navarro y cuadros de Miguel Ángel Campano (1948-2018), un gran pintor que vivió en Valencia en los primeros años setenta. Bombas Gens tiene obras magníficas de Campano.

Julieta Serrano. Susi Sánchez vuelve a participar en 'Dolor y gloria'. En el equipo de producción hay varios profesionales valencianos (Toni Novella, Lourdes Navarro y David Esquivel). En el tramo final aparece Julieta Serrano, luminosa actriz con raíces valencianas. Nació en Cataluña en 1933, pero buena parte de su juventud la vivió en Valencia.

Las madres. Julia Romero Sánchez, la madre de Julieta, era de Casinos. El Ayuntamiento de Casinos acordó este año felicitar a Julieta Serrano con motivo del Premio Nacional de Teatro 2018 que concede el Ministerio de Cultura. Su interpretación en 'Dolor y gloria' encarnando la figura genérica de 'la madre' es muy emotiva. Una madre severa y amorosa con su hijo. Protectora y represora. Perfecto retrato de muchas madres.

La gasolina. Mi madre también era así. Crítica y vigilante. Me reprochaba mi manera de ser. Si viajaba con alguien a Barcelona en mi coche (lo hice decenas de veces en los años 60 y 70; mis amigos y yo admirábamos la Barcelona avanzada y liberal de aquel tiempo), me preguntaba invariablemente: «Qui paga la gasolina?». Puntualizaba yo, con gestos de hombre racional: «Mamá, nunca he cobrado ni cobraré la gasolina a ninguno de mis acompañantes». Mi madre me respondía con un seco y mortificante comentario: «Sempre t'enganyen!».

Apellidos. José Salvador Murgui contaba en una crónica publicada en 'El Periódico de Aquí': «Julieta Serrano pasó varias temporadas en Casinos. En la actualidad aún quedan familiares de su madre que llevan los mismos apellidos. Enhorabuena Julieta, en Casinos nos sentimos orgullosos de tus merecidos premios y de tu trayectoria humana como artista consagrada».