Escenas de playa y bocetos de 'Visiones de España', entre las obras de Sorolla que vendrán de Nueva York

Una gran noticia para el mundo cultural valenciano. El universal Joaquín Sorolla va a ampliar su presencia entre los suyos. Como ya se anunció, el ... Consell trabaja con la Hispanic Society of America en un proyecto conjunto para que la obra de Sorolla que posee la prestigiosa institución con sede en Nueva York pise el suelo de la Comunitat. Si el acuerdo se cierra –todo apunta a que sí–, la obra del maestro de la luz vivirá otro momento histórico.

Mientras las negociaciones avanzan, hay una pregunta en el aire. ¿Qué obras se podrán ver en Valencia de las que guarda la institución de EE UU? La Generalitat no ha respondido todavía a este interrogante. Asegura que las negociaciones siguen en marcha y poco más. Sin embargo, LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que si bien los lienzos de 'Visiones de España' no vendrán a Valencia. En declaraciones a este periódico Guillaume Kientz, CEO de la Hispanic Society en 2023 ya aseguró que esa colección no volvería a transportarse. Estas piezas protagonizaron la gran exposición que Fundación Bancaja les dedicó en 2007 marcando un hito en la historia de las exhibiciones de arte en la ciudad.

Despejada esta incógnita, no se puede perder de vista que en los fondos de la Hispanic se encuentran 240 obras. Excluídos los catorce lienzos de 'Visiones de España' todas las restantes podrían verse en la capital del Turia. Entre ellas, las fuentes consultadas aseguran que se guarda una colección de los bocetos de las 'Visiones de España'. Además, también conserva una colección de retratos de ilustres españoles que el pintor, al igual que los catorce monumentales paneles, realizó por encargo de Archer M. Huntington, fundador y principal benefactor de la Hispanic. Personajes como Pío Baroja y Juan Ramón Jiménez forman parte de esa galería de ilustres.

Entre las obras que las fuentes destacan como susceptibles y tal vez las más atractivas para cruzar el charco en dirección a la capital del Turia hay «cinco o seis lienzos de tamaño mediano de los que se corresponden con las escenas de playa tan propias de Sorolla». Todo apunta a que las opciones podrían inclinarse por los bocetos mencionados, los retratos o las escenas de playa. Quizás por varias piezas de cada uno de ellos.

En la actualidad la colección incluye 88 óleos sobre lienzo, 20 pequeños bocetos al óleo sobre cartón o tabla, y 110 aguadas y dibujos. Ningún pintor de su época muestra una obra tan completa como Sorolla dentro de la Hispanic Society.

Tampoco la Generalitat ha facilitado datos sobre las formalidades que acompañarán a la artística visita. Pero, una vez más, los especialistas a los que ha preguntado este periódico han apuntado que hay que tener en cuenta que no vendrán «para siempre». Un contrato de alquiler por «un determinado número de años» puede ser la formalidad que se está gestionando.

Las obras de la Hispanic Society of America «no pueden venderse ni salir de su lugar para siempre», advierten. De ahí que tendrá que tratarse de un alquiler por el que se pagará un elevado precio.

Siempre ha existido una relación cercana entre la Generalitat valenciana y la Hispanic Society of America. Uno de los ejemplos que ilustran la colaboración entre ambas partes lo ofrece la restauración, a través del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), de 32 bocetos entre 2013-2015 de la serie pictórica 'Visión de España'. Fue un trabajo que obtuvo el premio Europa Nostra de la Unión Europea.

El jefe del Consell, Carlos Mazón, acompañado por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación, Gemma Contreras, se han reunido esta semana con el CEO de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz. Este encuentro reciente ha sido una primera toma de contacto que, además, ha servido para visitar los fondos de la colección.

La Hispanic Society of America es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas. Fundada en 1904 por Archer M. Huntington, alberga una gran colección de arte, literatura y objetos históricos en la que destaca principalmente la serie 'Visión de España' de Joaquín Sorolla.