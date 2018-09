La escena valenciana quiere hacer más ruido 'Espérame en el cielo', de la compañía valenciana Francachela Teatre. / lp Los responsables del certamen, que arranca mañana con 27 estrenos, exigen a los políticos que paguen las ayudas para evitar «problemas de liquidez» Russafa Escénica se reivindica como el «festival de otoño» N. CAMACHO Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:39

valencia. El festival Russafa Escènica celebra una muy ruidosa octava edición. Entre mañana y el 7 de octubre, esta nueva cita con las artes escénicas quiere armar jaleo en Valencia. Pero no sólo quiere hacerlo en la calle, donde presentará 27 estrenos absolutos -la mayoría de compañías de la Comunitat-, sino también en los despachos de los políticos. No hay que olvidar que el lema de este ejercicio es 'Ruidos'. Por ello, los responsables del evento alertaron ayer de los «problemas de liquidez» que sufre el festival ante el retraso del pago de subvenciones por parte de la Administración. Pese a que este año el presupuesto alcanza los 135.000 euros, -un 30% correspondiente a subvenciones-, el director de producción de Russafa Escènica, Dídac Doménech, denunció el tiempo que tardan las administraciones en hacer efectivo el pago e invitó a los políticos a «hacer una reflexión para que se agilicen las subvenciones y que el festival sea sostenible». «Las cosas han cambiado mucho con los nuevos gestores, pero no nos conformamos», añadió el titular artístico de Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles. Con la intención de casi ensordecer a la ciudad con los 'Ruidos' de esta octava edición, la cita de artes escénicas, además, busca dar un golpe sobre la mesa y reivindicarse como el «festival del otoño en Valencia». «Creemos que hay un hueco por cubrir y lo vamos a ocupar nosotros. Nuestra ambición es que, como Madrid o Barcelona, esta capital tenga un certamen de otoño», dijo Cornelles.

Para ello, los 27 estrenos de compañías nacionales e internacionales, buscarán colonizar toda la ciudad con su dos modalidades: el 'in' y el 'out'. No hay que olvidar que este ejercicio sale de su barrio y llega a otros enclaves como el Centro del Carmen o el MuVIM. Más de 15 sedes en las que también se desarrollarán las actividades paralelas que tienen lugar al abrigo de un Russafa Escènica que, con más de 9.000 entradas a la venta, quiere congregar a 8.000 asistentes.

Para ello, Russafa IN, del 20 al 30 de septiembre, es el formato de festival tal y como se ha desarrollado hasta ahora, en el que coexisten 'Bosques', propuestas escénicas cerradas y acabadas de una duración aproximada de 60 minutos; 'Viveros', trabajos escénicos de investigación de una duración de entre 20 y 30 minutos y el 'Invernadero', un taller dirigido a alumnos de interpretación, un proyecto «propio y pionero» en la Comunitat. En esta ocasión, la producción propia del certamen se centrará en la danza y estará dirigida por los valencianos Santi de la Fuente y Tatiana Clavel. Además, a la programación se incorpora un nuevo formato: el 'Semillero Escénico', lecturas dramatizadas con los dramaturgos más destacados de la Comunitat.

El Russafa OUT, por su parte, se celebrará del 1 al 7 de octubre y se dividirá en 'Parques', propuestas tanto interiores como exteriores de compañías de distintas comunidades autónomas; 'Jardín Escénico', micropropuestas de entre 5 y 10 minutos que se realizan en bucle en un mismo espacio; y 'Parterre', taller de artes plásticas fusionadas con danza dirigido a personas con diversidad funcional.