«El humor golpea los cimientos del sistema y no deja títere con cabeza»

María Juan, actriz y cómica valenciana, que presenta 'Comediants'
Valencia Lunes, 1 octubre 2018

Subirse a los escenarios y jugar a la improvisación es lo que más le gusta a la valenciana María Juan. Es humorista, actriz y una profesional del 'stand up' que lleva más de 10 años dedicándose a la comedia, aunque ella prefiere catalogarse como 'showman' todoterreno. Los bares imposibles, las terrazas inexistentes, los teatros y platós de televisión se han convertido en su hogar. La que es cara habitual de 'El club de la comedia' empezó su trayectoria junto a Albena Teatre y posteriormente abrió su propia compañía. Destacan sus colaboraciones en el programa 'En el aire', de Andreu Buenafuente, o su participación en el especial de fin de año para TVE en 2014 y 2015.

- Siendo tan polivalente, ¿qué faceta suya prefiere más?

-Es un momento complicado para decidir. Estoy tocando muchas cosas por suerte. He probado el audiovisual y se abre una ventana nueva que me apetece explotar. Aunque el teatro tiene una cosa muy mágica, de cercanía y de aquí y ahora que te engancha.

-¿Qué puede aportar el humor a una sociedad?

-Salud y paz, a pesar de que sea una provocación y pretenda remover todo. Creo que cuando la gente se puede reír de cualquier cosa se relaja y destensa.

-Ahora que habla de provocar. Se han visto numerosos casos de censura al humor en los últimos años, ¿por qué cree que ocurre?

-Creo que hay un miedo desde el poder. Que la gente sea libre es visto como un problema. Si al pueblo le da por pensar, los de 'arriba' se ven en peligro. En parte es causa directa de la religión en la que estamos educados, la culpa judeocristiana. Si yo te doy miedo no avanzas y es lo que intentan, que no pienses. El humor golpea todos los cimientos del sistema y no deja títere con cabeza.

-¿Considera que el público dejó de reírse con el humor y se ha vuelto más susceptible a la ofensa?

-Creo que estamos viviendo una regresión a nivel global, un rebote de fascismo con poca libertad a todos los niveles. A la sociedad le llega ese mensaje y hoy en día es muy fácil convencer a la gente por televisión o por redes sociales. Muchos se están creyendo ese discurso. Se quiere crear un pueblo con miedo y el humor necesita a personas con la mente abierta y dispuestos a reír.

-Ahora está presentando el programa 'Comediants' en À Punt, ¿el audiovisual autonómico está influyendo positivamente en la escena local de la comedia?

-Sí. No estamos acostumbrados a escuchar monólogos en valenciano. Contar las cosas en tu lengua te permite hablar desde otro punto de vista, te hace conectar de una manera más cercana. À Punt está apostando por una igualdad entre hombres y mujeres. La televisión pública valenciana está fomentando humor en nuestra lengua y paridad, que tan reñida está en otros programas de humor.

-Dirige su propia compañía y sus espectáculos, ¿es fácil abrirse camino entre el sector?

-No, pero no es fácil en general. Por suerte, este discurso está ahora en boca de todos. Es más difícil ser mujer que hombre en el siglo XXI. Es complicado porque el poder está manejado por hombres y se sienten amenazados. Las mujeres nos hemos cansado de fregar y la sociedad debe asumirlo. Subirse a un escenario es mucho más productivo.

-Programas de humor y comedia como 'Latemotiv', de Buenafuente, o 'La resistencia', de Broncano, se emiten en televisiones privadas, ¿cree que la burbuja de los monólogos se ha roto?

-Pienso que los monólogos tienen su público concreto. Hay cómicos que llenan teatros y tienen muchos seguidores pero luego no se conocen. El problema guarda relación con el miedo a apostar. Un productor no se arriesga a ponerte un Broncano o Wyoming en una televisión pública y que se metan, por ejemplo, con Franco.

-Junto a Eugeny Alemany ha inaugurado la temporada del Micalet con 'No estem bé'. ¿Se puede hacer humor sólo en Valencia o hay que compaginarlo con Madrid y Barcelona?

-Creo que es una apuesta vital. Se trata de priorizar y elegir si te quedas en la comodidad del sector local o prefieres pasarte la vida en el AVE. Depende de tus intereses, de si ves más en pequeño o en global. Valencia está en un momento muy potente, pero Madrid y Barcelona tienen mucha más oferta y demanda.

-¿Cómo reacciona el público?

-A mí me gusta mucho actuar en Valencia, el escenario y el pueblo. Encontrarme con las peculiaridades de gente que no está acostumbrada a ver teatro y lo valoran, lo ven como algo especial. Ese contacto me encanta, me parece una forma de conocer a la sociedad. Los 'iaios' valencianos me gustan mucho.

-Cada localidad tiene sus peculiaridades, ¿diría que hay un humor típicamente valenciano?

-Cada territorio tiene sus singularidades. La comida o la lengua nos diferencian del vecino de al lado y crean una especie de sello, que simplemente es. Por eso hablamos del humor inglés, americano o valenciano. Es muy importante descubrir otros países, pero también saber tus orígenes porque ayudan a enfrentarte al mundo global. Ver las diferencias y cómo es de distinto en Madrid, Barcelona o Andalucía pese a formar parte del mismo país.