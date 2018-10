Ana Elena Pena, creadora: «La madre es nuestro primer amor, el más vivo y auténtico» Ana Elena Pena. / carlos rubio La artista, afincada en Valencia, publica 'Aquelarre de muñecas', un anecdotario sobre la infancia bañado de referencias culturales C. VELASCO VALENCIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:40

Pegar un chicle en la larga melena de una niña puede ser una venganza, una broma, vamos,o una chiquillada. Tras una discusión Ana Elena Pena se lo pegó a su amiga Alicia en séptimo de EGB. Para quitárselo le cortaron un mechón, que le dejó una calva. Así lo cuenta en 'Aquelarre de muñecas', en cuya portada el rostro de la mujer está oculto por una goma masticable rosa. En su última publicación la artista murciana, afincada en Valencia, recupera la mirada de niña pero aborda temas universales (la maternidad, los miedos, el sexo...).

-¿Hay nostalgia en 'Aquelarre de muñecas'?

-Es casi imposible no mirar atrás con cierta nostalgia. En el libro se huele, se palpa, se mastica la nostalgia. En la edad adulta nos damos cuenta de que hemos dejado atrás muchas cosas que querríamos recuperar, por ejemplo, la fantasía, los primeros amigos o amores, la confianza y bravura con las que nos enfrentábamos al mundo. Idealizamos los recuerdos buenos e incluso pulimos los malos hasta hacerlos casi simpáticos. Las viejas antipatías y rencillas que tuvimos con ciertas personas se diluyen, e incluso las recordamos de forma entrañable, quizá porque fueron testigos de un tiempo en el que teníamos toda la vida por delante. Es como escuchar una vieja canción, ¿no vuelves a sentirte de nuevo como cuando tenías doce, quince..., veinte años? A veces me sorprendo hablando de los 'afters' que hacíamos en casa como si hubieran sido fiestas de la 'jet-set', y no eran más que reuniones cutres de pesadilla con gente que recogíamos de vuelta a casa y que nos podría haber asesinado mientras dormíamos. ¿Nostalgia? Siempre. Las magdalenas de Proust son el mejor de los desayunos, ¡aunque te caigan lagrimones en el café!

-¿La infancia está mitificada?

-Se tiende mucho a mitificar la infancia, cuando en realidad es una época con muchas sombras y fantasmas, quizá por esa bendita nostalgia que nos hace recordar solo las partes amables. Los niños están descubriendo el mundo, aman con mucha fuerza y odian igual, no gestionan bien las decepciones, sufren cuando se les ignora o cuando se les hace burla, tienen pánico a ser abandonados. Pueden pasar de la alegría más enloquecida a la tristeza más honda, lo sienten todo de manera muy intensa. Nunca pierden la capacidad de maravillarse porque todo es nuevo para ellos y les impresiona de forma muy viva, por eso todos de alguna manera nos hemos ido impregnando de cosas chocantes, feas o violentas que aparecieron en un momento de la vida en que éramos fácilmente sugestionables. De algo de eso hablo en el libro también, de lecturas inapropiadas, hechos violentos, películas espantosas... Recuerdo ver de muy niña la escena del pasillo de 'El resplandor', con las gemelas bañadas en sangre, y correr a esconderme detrás del sofá completamente en shock para después sufrir durante meses unas pesadillas asquerosas, aunque en el libro hablo de lo mucho que me impresionó también el videoclip 'Thriller', de Michael Jackson, y eso que era más light.

-Vivian Gornick escribe en 'La mujer singular y la ciudad': «Sigo siendo la hija de mi madre». ¿Qué papel juega la suya en 'Aquelarre de muñecas'?

-¡Me encanta Vivian! La madre es nuestro primer amor, el más vivo y auténtico. Mi madre, a pesar de ser una persona sociable y extrovertida, tiene un mundo interior en el que no deja pasar a nadie. O eso creo. Para mí es algo misteriosa en ese sentido, introvertida, poco dada a expresar sus emociones más profundas o a quejarse, y eso que ha vivido cosas muy duras. El choque generacional es demasiado bestia. Las mujeres nacidas entre los 70-80 tenemos una relación algo conflictiva con nuestras madres. En cualquier caso, las relaciones entre mujeres siempre son complejas, y entre una madre a una hija todavía más, porque son de algún modo nuestros espejos, y ellas proyectan en nosotras sus aspiraciones, sus propios deseos y demandas... Yo creo que con el tiempo volvemos a conectar con ellas y comprenderlas, y cuando nosotras nos convertimos en madres, y solo entonces, ¡nos damos cuenta de que hemos sido unas hijas terribles!.

-En la publicación cuenta sus problemas de infertilidad y cómo se enfrenta a la maternidad. ¿Es una forma de romper tabúes?

-La infertilidad está muy invisibilizada, de hecho, muchas mujeres que están en tratamiento ni siquiera lo dicen a sus familiares y amigos. A mí me costó mucho quedar embarazada y no pude callarme ni un momento ni ocultar todo lo que me estaba pasando. Es importante dar voz a estos problemas porque vivirlos en soledad es un verdadero infierno, y crees que solo te pasa a ti y que el resto de mujeres paren los hijos a chorro. Luego están las clínicas llenas de parejas con estos problemas. A veces lo mejor es callarse porque total, la gente no lo entiende, ni le da importancia, y contestan cosas como: «ah, pero si no pasa nada por no tener hijos, cuando quieras te presto a los míos», «no te obsesiones que es peor»; «tienes que dejar de pensar en ello y llegará», «pues Fulanita se fue de viaje, se relajó y al final se quedó»... etc. Puros 'ranciofacts', que diría Pedro Vera. El deseo de ser madre, cuando te pega fuerte, es una auténtica salvajada. Te pone febril. Es como si sobrevolara un bebé sobre tu cabeza, como si te llamara y te dijera, «¡quiero vivir!». Todo el mundo sabe que una madre es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, ¿correcto?. Pues una mujer que desea ser madre también es capaz de hacer lo que sea y de vencer cualquier obstáculo por conseguirlo.

-También hay muchos referentes, desde la película 'Carrie', la novela 'Mujercitas', Mercedes Sosa... ¿Hasta qué punto la cultura ayuda a formar un yo?

-Somos productos de nuestra cultura, de nuestras lecturas y referentes. Es imposible escapar a eso. Son parte de nosotros. Los míos son muy variados, desde John Waters a Lola Flores o Amanda Palmer. Chuck Palahniuk, Rosa Montero, Federico García Lorca, Edgar Allan Poe, Stephen King, Paquita la del Barrio, Phoebe Gloeckner, Henry Darger...