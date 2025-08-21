Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El actor Hero Fiennes Tiffin en una escena de 'After' Quantrell D. Colbert

El drama romántico para fans de 'After' que ha dejado Amazon Prime Video

La película ha desaparecido de la plataforma recientemente

Florencia Goycoolea

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:25

Una película romántica y dramática al mismo tiempo, con el actor británico Hero Fiennes Tiffin como protagonista, 'Primer Amor' o 'First Love'. Se estrenó el pasado 17 de junio de 2022 (EEUU), hace tres años. El actor, conocido por la saga de 'After', enloqueció a las mujeres alrededor del mundo entero. Lo que se vió muy representado en esta edición, sin duda el foco principal es él.

La cinta ha dejado de estar disponible en el catálogo de Amazon Prime Video desde el pasado 18 de agosto. Forma parte de las más de 60 películas que serán retiradas de la plataforma este mes de agosto.

A pesar de que el personaje principal está muy claro, cuenta con un reparto increíble conformado principalmente por dos personas más: Sydney Park y Diane Kruger, a cargo de la dirección de AJ Edwards.

Sinópsis 'Primer Amor'

Jim es un joven que está en su último año en el instituto al igual que su novia Ann, su primer amor. Pero hay un solo problema, en breve ambos partirán a la universidad y sus caminos se separarán. Por lo que, a lo largo de la película deben vivr distintos altibajos, superando obstáculos que pondrán en riesgo su relación. Además, mientras luchan por su amor, los padres de Jim sufren una crisis financiera enorme, lo que produce una carga y angustia extra para él, algo que empeora aún más las cosas entre los jóvenes.

Dónde ver la película

Lamentablemente, la cinta solo se podía encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video, por lo que, ahora no se podrá encontrar en ningún sitio oficial o de pago.

