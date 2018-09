Il Divo actúa mañana en Valencia para presentar su último disco 'Timeless' REDACCIÓN VALENCIA. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:16

El grupo Il Divo recala mañana en el Pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia para interpretar algunos de los temas de su nuevo disco 'Timeless' con un concierto que tendrá lugar a las 20 horas.

Cerca de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y reconocimientos de 160 discos de oro y discos de platino en 35 países avalan la trayectoria del cuarteto compuesto por el barítono Carlos Marín y los tenores Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard.

'Timeless' supone el primer álbum en el que la producción ejecutiva ha estado bajo el control de los miembros de Il Divo que se encargaron personalmente de escoger el repertorio. Las canciones son una mezcla de pop clásico y estándares tradicionales en cuatro idiomas, entre ellos 'Hola', 'Love me tender', 'What a wonderful world', 'Smile', 'All of me' y 'The way we were'. La formación es conocida por ofrecer la esencia de la ópera combinada con otros géneros como la música latina, el pop o el bolero.