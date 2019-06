Los directores del Reina Sofía y Bombas Gens elegirán al titular del Bellas Artes de Valencia

Diferencias con el concurso del IVAM

No hay dos convocatorias de dirección artística iguales. Durante el mandato del PP, el IVAM nombró a José Miguel G. Cortés mediante un concurso abierto e internacional. Lo del Bellas Artes es una convocatoria para funcionarios y docentes. Nueve expertos formaron la comisión evaluadora del IVAM, de los que tres procedían de instituciones museísticas extranjeras. Participaron en el proceso Philippe de Montebello, exdirector del MET y entonces patrono de honor del Museo del Prado y profesor del Institute of Fine Arts de Nueva York; Suzanne Cotter, directora del Museo Serralves de Oporto; y sir Norman Rosenthal, exjefe de exposiciones de la Royal Academy of Arts de Reino Unido. En el concurso del IVAM como en la convocatoria del Bellas Artes participa Manuel Borja Villell. También en la elección del responsable del IVAM participó el Ministerio de Cultura a través de Enrique Varela, entonces subdirector General de Museos Estatales.

El museo de la calle de Guillem de Castro de titularidad y gestión autonómica económica. El Bellas Artes de Valencia es de titularidad estatal y gestión autonómica, pero el Ministerio no estará presente en la elección del futuro responsable del San Pío V