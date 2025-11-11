La Diputación prorroga un año el arrendamiento de la Plaza de Toros de Valencia a Nautalia La empresa seguirá al frente de la gestión del coso taurino durante 2026 I El contrato anterior, firmado en 2021, finalizaba el próximo 31 de diciembre

EP Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

La Diputación de Valencia y la empresa Nautalia han firmado este martes la prórroga anual del contrato de arrendamiento la Plaza de Toros de la capital, por lo que la compañía continuará gestionando el recinto de la Calle Xàtiva durante 2026.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y el CEO de Nautalia, Rafael García Garrido, han sido los encargados de suscribir el acuerdo, en un acto celebrado en la sede central de la institución, ha señalado la corporación en un comunicado.

El contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros para la celebración de corridas de toros y demás espectáculos o festejos taurinos con la empresa Nautalia, que se firmó en noviembre de 2021, finalizaba el día 31 de diciembre de 2025, aunque contemplaba la posibilidad de acordar prórrogas anuales, hasta un máximo de tres, por lo que se hace uso de la primera de ellas.

A ello, la Diputación ha añadido que el contrato se vio interrumpido desde el pasado 1 de junio, y hasta la finalización de las obras de renovación de la plaza prevista para el primer trimestre de 2026, por lo que la vigencia del mismo se extiende durante el mismo periodo de duración de las obras.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha destacado «que la prórroga asegura la gestión de la plaza durante todo el 2026, lo cual garantiza que cuando regrese la actividad al recinto, después de la rehabilitación que estamos acometiendo, lo hará con la grandeza y esplendor que merece esta joya arquitectónica».

«Estamos trabajando ya en la redacción de los nuevos pliegos de condiciones de arrendamiento, que irán en la dirección que nos hemos marcado desde el principio: convertir la Plaza de Toros de Valencia en un referente nacional, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de gestión», ha sostenido Mompó.

Los trabajos para la renovación integral del sistema de iluminación de la Plaza de Toros de València, que comenzaron el pasado mes de junio, «avanzan según lo previsto» con el objetivo de poder abrir el recinto propiedad de la Diputació de València antes de la próxima Feria de Fallas.

Se trata de unas obras que han supuesto una inversión de casi un millón de euros, y que modernizarán uno de los espacios culturales más emblemáticos del Cap i Casal. El proyecto contempla la sustitución de los equipos de iluminación en pasillos y escaleras, así como del sistema de proyectores del ruedo, que contará con cinco niveles lumínicos prestablecidos.

Esta mejora permitirá alcanzar los estándares requeridos para la retransmisión televisiva en alta definición, reforzando al mismo tiempo la seguridad y el confort de los asistentes.