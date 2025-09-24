El desembarco en Valencia de las últimas creaciones de Manolo Valdés

Manolo Valdés (Valencia, 1942) es uno de los nuestros. Uno de los artistas que Valencia siente suyo. Uno de los creadores con proyección internacional. Uno ... de los escultores que ha trascendido el mundo del arte para ser (re)conocido por la ciudadanía. Manolo Valdés es un nombre propio de la cultura con mayúsculas. No es fácil traspasar los límites de los circuitos artísticos y trascender a lo popular. Por todo eso el cofundador de Equipo Crónica tendrá un espacio propio en la capital del Turia. Por todo eso Mano Valdés genera interés y aprecio.

Antes de que el Espai Valdés empiece a funcionar en la nave 3 del Parc Central, Valencia ofrece un aperitivo de las últimas esculturas del autor de 'La Pamela', situada en la Marina, y 'La dama ibérica', ubicada en la avenida Corts Valencianes. Se trata de un conjunto de ocho esculturas salidas de su taller en 2022 y 2025. «Son inéditas, nunca visas en Valencia», detalla Óscar Segrelles. Son el aperitivo de lo que se verá en la capital del Turia en el futuro museo del escultor.

Son cabezas coronadas por tocados y peinados de diversa índole. Son obras que condensan décadas de investigación. «El rostro, generalmente sereno y frontal, funciona como una lienzo tridimensional donde se superponen capas de historia, memoria y experimentación. Los tocados, en cambio, son campos de liberta formal: pueden evocar plumas, abanicos, peinetas o composiciones abstractas, y en ellos se evidencia la voluntad de romper la simetría, de permitir que la materia hable por sí misma», según Óscar Segrelles, el comisario de 'Perfección Imperfecta', la última exposición del escultor en Valencia. La galería Benlliure es la responsable del desembarco de lo último de Valdés en la capital del Turia. La muestra se enmarca dentro de Abierto Valencia, la cita de las galerías para abrir la temporada artística.

¿Qué obras se van a poder ver? 'Light blue butterflies', 'Ivy', 'Sofía', 'Butterflies', 'Golden butterflies', 'Cabeza con tocado vertical en verdes', 'Cabeza con tocado azul' y 'Cabeza en ámbar'. «No hay pintura», explica Segrelles, cuya galería lleva tres décadas acompañando a Valdés. «La galería Benlliure la fundó mi abuelo, lleva 41 años abierta. Para quienes hemos caminado junto a Valdés durante décadas, esta exposición es un motivo de orgullo y celebración. Y para quienes se acerquen por primera vez a su obra, una puerta abierta a un universo donde lo imperfecto no es un obstáculo, sino la condición misma de lo perfecto», continúa Segrelles, quien valora «positivamente» el futuro Espai Valdés. Es de aplaudir, a su juicio, que las ciudades «ayuden a los artistas que han nacido en ellas y que impulsen sus obras, sobre todo si son artistas mundialmente reconocidos».

Manolo Valdés es el único español en la lista de los cien artistas de todo el mundo que más obras vendieron en subastas de arte contemporáneo durante 2024. El pintor y escultor valenciano afincado en Nueva York ocupa el puesto 54, con unas ventas de 2,29 millones de dólares en la lista del informe anual que elabora la aseguradora Hiscox. «Manolo Valdés es, sin duda, una de las figuras más singulares y reconocibles del arte contemporáneo. Su trabajo se sitúa en un territorio intermedio entre la tradición y la vanguardia, entre el respeto reverencial a la historia del arte y la necesidad imperiosa de someterla a una constante revisión. Desde sus inicios con Equipo Crónica en la década de 1960, Valdés ha cultivado un lenguaje propio que combina rigor formal, ironía, sentido crítico y una marcada voluntad de diálogo con el espectador», según Segrelles.

Sostienen desde la galería Benlliure que aunque la obra de Valdés se encuentra en museos y colecciones de todo el mundo, desde el MoMA de Nueva York hasta el Centre Pompidou de París, el escultor mantiene un el vínculo con su ciudad natal. Para el espacio de la calle Cirilo Amorós, la muestra 'Perfección imperfecta' es «un capítulo más en una historia compartida». «Desde nuestras primeras colaboraciones antes del año 2000 hasta hoy, Valdés ha sido uno de los artistas que mejora ha representado la vocación de la galería de unir calidad, historia y contemporaneidad», detallan. 'Perfección imperfecta' se inaugurará el 26 de septiembre. No está prevista la presencia de Valdés

Arte en Parc Central

En la relación Valencia-Manolo Valdés está pendiente materializar el museo propio del artista. El pasado 23 de julio se firmó, entre la alcaldesa de Valencia y la hija del escultor, el protocolo de intenciones para el Espai Valdés que se ubicará en el muelle 3 del Parque Central. Las 30 piezas del autor estarán expuestas de forma gratuita tanto fuera como dentro de la nave. La selección corre a cargo del artista. La cesión de las esculturas se hace de forma desinteresada por un plazo de 10 años prorrogables en periodos sucesivos de cinco en cinco años.

En espacio monográfico de Valdés será en un espacio singular, dado que el muelle 3 no es una sala de exposiciones al uso, y de valor patrimonial e histórico (fue un almacén de mercancías, construido entre 1906 y 1910 bajo dirección de Demetrio Ribes). Su ubicación, en pleno barrio de Ruzafa, contribuye a extender la oferta artística más allá de los museos y por toda la ciudad. La obra de Valdés se adapta bien a espacios públicos y abiertos, es decir, tiene buen encaje en el Parque Central. La nave está en el número 28 de la calle Filipinas. Aunque el Ayuntamiento la cedió al IVAM en 2020, en enero de este año se formalizó la renuncia del museo, que no tiene disponibilidad presupuestaria para acometer una segunda sede en la capital del Turia. El muelle 3 del Parque Central es un bien de relevancia local (BRL). Tiene una superficie de 1.128,40 metros cuadrados con 80,5 metros de largo y 14 metros de anchura recayente a la calle de Filipinas. El edificio tiene un interior diáfano, aunque se planteaba obras que permitirían al espacio disponer de dos salas de diverso tamaño para acoger instalaciones, proyecciones y obras pictóricas de grandes dimensiones, obras multimedia, performance y proyectos experimentales en danza o en el campo audiovisual.