Quién es Daphne Caruana y por qué fue asesinada El Parlamento Europeo entrega cada año un premio de investigación en honor a esta mujer, que falleció tras un atentado con un coche bomba

Nacho Ortega Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:56 Comenta Compartir

El Parlamento Europeo ha entregado el premio Daphne Caruana 2025 a Follow the Money, una plataforma de periodismo de investigación que sacó a la luz las redes financieras ocultas con las que Rusia vende petróleo evadiendo sanciones.

La investigación, coordinada por Follow the Money en colaboración con medios de comunicación de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Noruega, los Países Bajos y el Reino Unido, reveló cómo armadores occidentales han ganado más de 6 000 millones de dólares con la venta de 230 petroleros viejos a la flota fantasma de Rusia.

El premio, que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, es un homenaje a la periodista de investigación y bloguera maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en octubre de 2017. Este galardón recompensa cada año al periodismo de calidad que promueve o defiende los principios y valores fundamentales de la Unión Europea, como la dignidad, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho o los derechos humanos.

Quién fue Daphne Caruana

Daphne Caruana Galizia fue una periodista, bloguera y militante contra la corrupción maltesa. Informó exhaustivamente sobre la corrupción, el lavado de dinero, el crimen organizado, la venta de ciudadanía y los vínculos del Gobierno de Malta con los papeles de Panamá. Tras sufrir acoso y amenazas, fue asesinada con un coche bomba el 16 de octubre de 2017. Las protestas por cómo gestionaron las autoridades la investigación de su asesinato provocaron la dimisión del primer ministro Joseph Muscat. En diciembre de 2019, la Eurocámara criticó los fallos de la investigación y pidió que la Comisión Europea tomara medidas.

Sobre el premio

El certamen está dirigido a periodistas profesionales y equipos de periodistas profesionales de cualquier nacionalidad autores de reportajes de fondo publicados o emitidos por medios de comunicación con sede en alguno de los 27 Estados miembros de la UE.

El premio en sí, y su dotación de 20 000 euros, demuestran el compromiso del Parlamento Europeo con el periodismo de investigación y la protección de los periodistas en todo el mundo.

Los ganadores de ediciones anteriores

2021 – «The Pegasus Project», coordinado por el consorcio Forbidden Stories

2022 – Documental sobre la influencia rusa en la República Centroafricana, de Clément Di Roma y Carol Valade (ARTE/France24/Le Monde)

2023 – Investigación conjunta sobre el naufragio del barco de migrantes cerca de Pilos (Solomon, en colaboración con Forensis, StrgF/ARD y The Guardian)

2024 — Investigación sobre menores migrantes no acompañados desaparecidos (Lost in Europe)