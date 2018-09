«La danza es más fuerte que las nuevas tecnologías» La bailarina argentina Marianela Núñez. / carlos villamayor Una de las principales bailarinas del Royal Ballet de Londres protagoniza la gala benéfica 'Somos arte', que se celebra hoy en el Palau de les Arts Marianela NúñezBailarina SARA ROQUETA VALENCIA. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:30

Alcanzó su sueño hace ahora 20 años cuando entró en el cuerpo de baile del Royal Ballet. Desde entonces, la argentina Marianela Núñez no ha dejado de interpretar piezas como 'El corsario', un espectáculo de danza clásica que siempre le acompaña y que hoy podrá verse a las 19.30 horas en la gala 'Somos arte'. Este evento, impulsado por la Asociación de Danza ADAM y la Fundación Hortensia Herrero y cuyos fondos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, tendrá lugar en el Palau de les Arts.

-Según el escritor Ken Robinson, «Descubrir tu pasión lo cambia todo», ¿cómo comenzó a conectar con la danza?

-Yo vengo de una familia argentina muy tradicional. Mi madre me apuntó a clases de baile con tres años, pero después le dije que me quería especializar en ballet porque era lo que me gustaba. Desde entonces conecté con la danza. No puedo explicar cómo llegó. Es una pasión que estuvo ahí y yo siempre digo: 'Yo no elegí la danza, ella me llamó a mí'.

-Ha actuado en numerosas giras por toda Europa y Estados Unidos. Ahora llega hasta Valencia, ¿cuál cree que es la salud de la danza en España?

-Tengo compañeros por todo el mundo que son excelentes y que han marcado un hito en el mundo de la danza. Admiro mucho los productos que se estrenan aquí. El público igual, es apasionado y tiene un gran amor hacia el ballet. Parece que siempre quieren más. Es un placer interpretar para el espectador español y compartir escenario con sus bailarines, que poseen una gran sabiduría.

-La gala recauda fondos en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Por qué decidió colaborar con esta causa?

-Es algo que busco en mi trabajo. Desde hace cinco años hago galas benéficas en Buenos Aires. Para mí es un regalo poder ayudar. Esta carrera te permite encontrarte con situaciones diferentes, pero cada una te llena el corazón de forma distinta. Todo lo que doy vuelve. Amo lo que hago y lo vivo.

-Siempre se habla que la danza es curativa, ¿qué sana exactamente?

-Lo hace desde muchos puntos de vista. La persona que lo está viendo al estar conectado con el arte se cura el alma y cualquier tipo de enfermedad.

-¿Le ha curado a usted en algún momento?

-A mí la danza me ayuda todos los días. Estoy agradecida a la vida por haberme premiado con este regalo. El amor que siento por la danza va creciendo con el tiempo. El baile me acompañó en los momentos más duros y en los más felices de mi vida. Es como una plantita que la vas cuidando y crece.

-Ha sido destacada por su técnica estándar de oro, lo que requiere una dura disciplina...

-Esa es una de las partes que significa entregarte a tu pasión. El día a día es duro si no fuera por el amor que uno tiene hacia su profesión. Yo he tenido la suerte de que en estos 20 años me he cruzado con gente que me ha ayudado mucho como artista y persona. Siento que aún tengo mucho que ofrecer y mejorar.

-El baile es de los primeros movimientos artísticos, pero, ¿gana adeptos con los años?

-Absolutamente. La danza está viviendo un gran momento. En Londres a la gente le apasiona el ballet. La Royal Opera House está llena. Abrimos las puertas para que venga el público más joven. La gente tiene que perder el miedo a la ópera. Creo que la danza es importante para el ser humano. Es más fuerte que las nuevas tecnologías.