De la dana a Juan del Val y a la renuncia de Ferran Torrent sin olvidar a Julio César, el maratón imposible de Santiago Posteguillo

Carmen Velasco Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 00:30 | Actualizado 01:31h.

«A las 21.42 horas de la noche del miércoles llegué en AVE a Valencia desde Madrid. Curiosamente Renfe cumplió el horario y sorprendentemente había taxis, que eso sí que es noticia. Eso puede ser el titular de esta noticia. Había taxis en la estación Joaquín Sorolla lo cual agradecí porque estaba muy cansado». El entrecomillado es de Santiago Posteguillo, al que LAS PROVINCIAS acompaña en una jornada de promoción maratoniana. El miércoles el escritor valenciano se despertó a las 6.45 horas para cumplir con la promoción de 'Los tres mundos' (Ediciones B): «Grabé con Televisión Española en el Museo Arqueológico Nacional y había que estar allí antes de las 8.30 horas, antes de que abriera al público. Este jueves se levantó a las 8 horas, pasadas las 10 horas estaba en el hotel Melià Plaza de Valencia para afrontar después seis entrevistas. Posteguillo, que carga una mochila azul oscuro donde guarda su ordenador personal, no acusa ningún cansancio mental: está rápìdo en las respuestas y contundente en los razonamientos. Por cierto, en el PC está el archivo de la cuarta entrega de Julio César: «Llevo escritas alrededor de 200 páginas». Antes de que la periodista verbaliza la pregunta, Posteguillo se adelanta: «No, no voy a decirte el título de la próxima novela». Lo dicho: el novelista tiene buenos reflejos pese a las horas de vuelo con periodistas.

«La promoción de la tercera entrega de Julio César durará un año. Tiene fechas y ciudades asignadas hasta noviembre de 2026, incluyendo América Latina. »En en este caso y por cuestiones particulares que todos conocen, habrá una presentación de 'Los tres mundos' en Paiporta«, afirma el novelista, que fue uno de los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Su casa, en la que vive con su pareja Ana, se sitúa a unos 50 metros del barranco del Poyo. La puesta de largo literaria será el 3 de noviembre en la biblioteca municipal de Paiporta y con el apoyo de la librería La Moixeranga, que también quedó destrozada por la riada de hace un año. Torrent también será parada para 'Los tres mundos'.

En el acompañamiento de LAS PROVINCIAS al escritor valenciano más leído, se evidencia que Posteguillo no pone ningún tipo de condiciones, ni elude ninguna pregunta durante la jornada de entrevistas. Disfruta más, eso sí, cuando el periodista ha leído la novela en promoción: «Soy indulgente, porque entiendo que en la vorágine de los periodistas culturales, que reciben no sé cuántos libros a la semana, qué van a hacer, no pueden no pueden leerlo todo. Lo entiendo».

Posteguillo realiza las entrevistas en hoteles o se desplaza a los estudios de las radios a las que acude. A las 12 horas del jueves tiene cita con Ramón Palomar en Valencia Radio: «Sé que Palomar ha leído la novela. Me consta que le gustan mis libros. También lo hace un periodista de la cadena Ser en Vigo que siempre tiene la novela con subrayados y notas adhesivas en las páginas». Con las gafas de sol Ray-Ban, atraviesa la plaza del Ayuntamiento hasta Roger de Lauria, sede de Valencia Radio. Carla, de la editorial, lo acompaña en el periplo promocional. Ella está atenta a las necesidades de Posteguillo, desde si quiere tomar otro café hasta que las entrevistas no se extiendan en exceso.

La promoción de 'Los tres mundos' en Valencia es diferente. De fondo están la dana y su tan elocuente como necesaria conferencia en el Senado del pasado noviembre. ¿Le incomoda que le pregunten por la dana? Suena sincero: «No, no me molesta en absoluto». ¿No desea ser el protagonista de esta cuestión? «Si el hecho de que yo fuera protagonista fuera a ayudar a que la reconstrucción se hiciera más rápido y mejor, o fuera a mejorar la calidad de vida de los afectados de la dana, lo haría. Pero tengo muy claro que no, porque los políticos de uno y otro signo no escuchan, tienen tapones en los oídos y están ciegos». Continúa: «Si hago una promoción de la novela, yo prefiero hablar del libro pero no soy yo quién para decirle a un periodista qué tiene que preguntar y si me interroga de algo que lógicamente es de actualidad, yo lo he vivido, le respondo».

Son numerosos los informadores que quieren saber la opinión del escritor de la trilogía de Escipión y Trajano sobre la reconstrucción de la dana. A Silvia Zarza, de Europa Press, le ha dicho: «Se ha hecho menos de lo que se tiene que hacer y más despacio de lo que se tiene que hacer. Echo en falta que se acometa la reconstrucción, no solamente en el sentido de reconstruir lo que había, sino de mejorarlo para prevenir lo que pueda volver a ocurrir».



«Cuando a mí un político me dice que alguna actuación de la reconstrucción lo está tramitando con urgencia, pienso que deberíamos hacer una nueva acepción en la Real Academia Española, donde ponga urgencia en política, un periodo indeterminado de uno a equis años desconocidos. Es una nueva acepción que vamos a incorporar», señala a LAS PROVINCIAS. «Nos hacen falta estadistas, no políticos; nos hace faltan estadistas que piensen en las siguientes generaciones en lugar de políticos que piensen en las próximas elecciones», remarca.

Un año después del 29-O, ¿qué es lo que más le indigna? Responde taxativo: «Que los políticos no han querido aprender nada». A la pregunta de si ha ido a alguna manifestación contra la gestión política de la dana, responde: «Todo lo que tenía que expresar lo dije en la conferencia en el Senado».

Cuando tiene unos minutos entre entrevista y entrevista, aprovecha para escribir. Desenfunda el ordenador en la habitación del hotel y regresa con los personajes de Julio César. No cabe otra. «La próxima novela saldrá en 2027. Las dos últimas serán en 2029 y 2031. Tengo que hacer entrega del original con al menos seis meses de antelación para que la editorial valore cuándo realiza el lanzamiento... que si sale Arturo (Pérez Reverte), que si sale Ken Follet, que si sale tal...».

El Planeta para Juan del Val

Hablando de otros autores, LAS PROVINCIAS aprovecha para preguntarle por el premio Planeta, que ha recaído este año en Juan del Val, y el Premi de les Lletres Valencianes. Posteguillo posee ambos galardones:, el primero por 'Yo, Julia' (2018) y el segundo, 2010. «Es legítimo que Planeta premia a Juan del Val, evidentemente, no hace daño a nadie, además es una empresa privada, que vende lo que quiere, pero yo entiendo la literatura de forma diferente. Yo intento hacer una literatura claramente de entretenimiento. Desde el entretenimiento puedes tirar hacia arriba de los lectores o puedes no tener esa pretensión. La gente que nos denominamos de la cultura o intelectuales tenemos que la obligación de oponernos a ese tirar hacia abajo que desde la clase política con sus ocho leyes han tirado por el suelo la educación y han quitado la idea de transmitir la cultura del esfuerzo a los chavales».

Respecto a la renuncia de Ferran Torrent, «lo entiendo perfectamente». ¿Aunque rechace el galardón después de un año de la entrega? «Sí, igual que hay políticos que cambian el nombre de una calle porque un artista se manifiesta políticamente en un sentido y entonces una calle que tenía su nombre va y se la quitan», explica. Continúa: «Que cada uno haga y actúe según su conciencia. Ahí no me voy a meter».

«El tema de los galardones es delicado, porque se puede politizar. Vivimos un momento donde se tiende a politizar todo desde la polarización más absoluta. Este bucle no nos conduce a nada bueno», argumenta.

El vértigo del fracaso

¿Qué pasaría si su próxima novela tuviera pocas ventas? «Para empezar, que a ver cómo pago la Northeastern University de mi hija en Estados Unidos. Porque a ella siempre le digo: »tú, hija, que sepas que estudias por la beca César, o sea, el día que César no te beque, lo del 'double major in International Relations and Philosophy' (un doble grado) nos lo vamos a plantear«. ¿Tú sabes lo que vale un apartamento en Boston?», pregunta a la periodista. «Ni idea», responde esta. «2.400 euros al mes de una habitación». Elsa, la hija de Posteguillo, va a cumplir 20 años. Cuando era pequeña solía acudir a las presentaciones literarias de su padre. La niña se sentaba al lado de su madre Elisa, exmujer del novelista, entre el resto de fans-lectores y desconectaba de las palabras del novelista leyendo libros infantiles.

«Supongo que la editorial entraría en crisis conmigo y todo lo que antes le parecía bien, no les gustaría. Que una novela mía no funcione me da vértigo», confiesa. Cuesta de creer el abismo de Posteguillo cuando su pléyade de lectores se suma por millones y es el autor valenciano más vendido. «Esperemos que eso no pase», zanja el novelista que, de momento, cuenta con el favor del público.

