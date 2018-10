Cultura libera a Les Arts de deuda para atraer al ministerio al patronato La Generalitat pone a su nombre el desequilibrio de 32 millones de euros del coliseo, que queda sin carga económica como pedía el Gobierno N. CAMACHO Sábado, 6 octubre 2018, 00:40

valencia. La Conselleria de Culura no ceja en su empeño de que el Ministerio que tutela José Guirao forme parte del patronato del Palau de Les Arts. A las dos sillas reservadas para representantes de este departamento que se dejaron libres cuando se renovó el órgano el pasado mes de mayo, ahora se suma el hecho de que la Fundación del coliseo ya no tiene a su nombre la deuda de 32,5 millones de euros que iba a aparejada al auditorio operístico desde su nacimiento.

El pleno del Consell aprobó ayer las actuaciones de reequilibrio patrimonial del Palau de les Arts, lo que «permite afrontar con garantías su futuro», según explicó la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.Es decir, que será la propia Generalita bajo el nombre de la cual esté esta deuda, por lo que el coliseo se queda limpio de cargas económicas. Este era uno de los requisitos que, según fuentes de la conselleria de Cultura, pedía el Gobierno central para involucrarse en el patronato del auditorio. La propia Oltra consideró ayer que con esta medida se sitúa al Ministerio de Cultura en una posición en la que «ya no hay motivo» para que no entre en el organismo alegando que existe una deuda. Por ello, desde el departamento de Vicent Marzà se va a proceder a comunicar este hecho a Guirao, quien aún no se ha reunido con el conseller pese a que desde Valencia se le ha pedido una reunión para tratar no sólo el tema de Les Arts sino la situación de otras instituciones como el Museo de Bellas Artes o el IVAM.

La decisión sólo es un mero trámite administrativo ya que la deuda se mantiene sólo que pasa a estar adscrita a la Generalitat. Por ello, desde el Consell aseguraron que una es «operación acordeón» no supone desembolso económico para la Generalitat, ya que lo que se hace es dotar al Palau de la cantidad que adeuda a la Generalitat para que se la devuelva, con lo que se le sanea y se logra que cuente con un patrimonio neto positivo.