Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en tres municipios de la Comunitat y otras ocho localidades
Logo Patrocinio
Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. GVA

Cultura ayuda a rehabilitar el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa por 400.000 euros

La conselleria de Cultura financia así la mitad del coste de los trabajos realizados hasta la fecha, cofinanciados junto al Obispado de Segorbe-Castellón

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El monte del Penyagolosa es el pico más alto de la Comunitat, con una altura de 1.813 metros. Por tanto, es una de las ... rutas naturales más visitadas de la región. Una de las paradas imprescindibles para senderistas y familias es el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, ubicado en la falda del monte. Se trata de un Bien de Interés Local (BIC) que ahora se encuentra en plena rehabilitación liderada por el Obispado Segorbe-Castellón. Ahora, la Generalitat apoyará economicamente los trabajos con 400.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  5. 5

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  6. 6 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  7. 7 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  8. 8

    La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro
  9. 9

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  10. 10

    Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta «desquiciada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cultura ayuda a rehabilitar el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa por 400.000 euros

Cultura ayuda a rehabilitar el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa por 400.000 euros