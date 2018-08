Cuenta atrás para el jardín de las esculturas del IVAM Recreación virtual del jardín de las esculturas o pati obert. / LP Cultura adjudica por fin las obras para convertir el solar en zona de uso artístico | Los trabajos del Pati Obert comenzarán tres años después de que la pinacoteca anunciara el proyecto CARMEN VELASCO Valencia Sábado, 11 agosto 2018, 00:26

Un museo no se acaba nunca, pero vive ciclos vitales diferenciados. El IVAM se acercará a sus 30 años, que cumplirá en 2019, y aún tendrá margen para continuar creciendo. Cultura no contempla en firme una ampliación del IVAM, es decir, aplaza de momento la decisión de buscar un segundo edificio para la pinacoteca. «Miraremos en el futuro si es realmente necesaria esa ampliación física. Primero hay que ampliar el nivel expositivo y del relato, que se está haciendo, y cuando lleguemos a ese punto necesario tendremos ese debate pero en esta legislatura no será. En un futuro si se continúa creciendo lo plantearíamos pero de cara a una segunda o tercera legislatura del Botànic», según el conseller Vicent Marzà.

En esta legislatura, el IVAM, como mucho, pegará un estirón. Lo hará a través de la transformación del solar trasero, donde se expropiaron viviendas para realizar la ampliación a cargo del proyecto de los arquitectos del estudio SANAA. La 'piel' del IVAM, ideada por los japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del premio Prikzer, se presentó oficialmente en 2003. En esa superficie se levantará el jardín de las esculturas, cuyas obras empezarán en breve.

En la documentación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se detalla que los trabajos han sido adjudicados a la empres Llop Proyectos Integrales S.L.U «por ser la más ventajosa económicamente pra la administración». A la convocatoria para acondicionar el solar trasero, que fue invertenido hace una año por el grafitero Escif, se presentaron 14 firmas.

El documento de resolución de adjudicación, firmado el pasado viernes por el subsecretario de la conselleria José Vicente Villar. En este escrito se detalla que el presupuesto de licitación asciende a 358.773 euros (iva incluido). Ahora falta formalizar el contrato de conformidad, un trámite que no suele alargarse más de un mes. Si nada falla, las obras podrían empezar a final de agosto o en septiembre. Los trabajos, según la documentación, tienen un periodo de ejecución de seis meses. Lo más probable es que el jardín de las esculturas sea una realidad antes del verano de 2019.

Las obras se realizarán, según la documentación, sobre una parcela de 1.834,99 metros cuadrados. El IVAM ganará una superficie de casi 2.000 metros para exposiciones y actividades artísticas al aire libre.

El museo que dirige José Miguel G. Cortés dio a conocer el 30 de junio de 2015, hace ya tres años, su proyecto para el solar trasero del IVAM. La idea es ubicar en él una decena de esculturas de la colección de la pinacoteca de artistas como Markus Lüpertz, Tony Smith, Pablo Palazuelo, o los valencianos Miquel Navarro, Andreu Alfaro, o Vicente Ortí, entre otros.

Tras la adjudicación falta formalizar el contrato con la concesionaria

El museo ganará 1.800 metros para exposiciones y actividades al aire libre

La dirección del museo quiere que el espacio, en el que se instalarían bancos y maceteros, con árboles y plantas, se convierta en un lugar de convivencia para los vecinos y abierto al barrio, «un lugar en el que la vida se relacione con el arte», dijo entonces el responsable del centro, quien presentó el proyecto a diferentes asociaciones sociales, como Amics del Carme, Desayuno con Viandantes, Solar Corona, Intramurs, Col·lectiu Mares i Pares de Ciutat Vella, AMPA de los colegios Cervantes y Santa Teresa, IES Barri del Carme, Falla Mossen Sorell-Corona, Falla Ripalda-Beneficencia-San Ramón y Associació d'Estudis Fallers, entre otras.

¿Por qué se eterniza la apertura del solar? El primer año las instituciones resolvieron problemas jurídicos sobre las expropiaciones de los terrenos. Luego se perfilaron los compromisos de las tres entidades participantes (Conselleria, Ayuntamiento e IVAM) y se crearon las bases para firmar el acuerdo. El 30 de junio de 2017 el museo, el Consistorio y la Generalitat signaron el documento.

Este último año la cuestión se ha tramitado en los despachos de la Conselleria de Cultura. El pasado 8 de marzo se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el anuncio de licitación de las obras, que tiene un importe de 395.605,95 euros (IVA excluido) y ahora se ha adjudicado.

El pati obert será una realidad en 2019 salvo contratiempo de última hora.