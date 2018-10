Cuenta atrás para la dirección del MuVIM Rafa Company, en el MuVIM. / Manuel Molines La resolución se trasladará a Presidencia para su aprobación mientras que un aspirante ha recurrido el proceso en los tribunales Rafa Company se perfila como favorito tras valorar el jurado también a Joan Gregori LAURA GARCÉS VALENCIA. Martes, 30 octubre 2018, 00:51

La designación del director del MuVIM ha entrado en la cuenta atrás. Rafa Company se perfila como favorito para asumir la responsabilidad que ahora ostenta de manera provisional. Fuentes cercanas al departamento de personal de la Diputación apuntaron en esa dirección tras la celebración de la comisión de valoración que ayer entrevistó a Company y a Joan Gregori, el otro aspirante al puesto.

El jurado que ayer tuvo ante sí a los dos candidatos también deberá tener en cuenta los méritos de cada uno de ellos. Cuando se dé a conocer el resultado definitivo -cosa que ayer todavía no había sucedido a falta de que se redactara el acta- la resolución se trasladará al presidente de la Diputación, quien tiene la competencia para el nombramiento mediante un decreto, tal como explicaron fuentes de la Diputación. No obstante, puntualizaron que como en cualquier acto administrativo, cabe la posibilidad de recurso a la decisión que adopte la comisión de valoración.

El procedimiento que ha de desvelar el nombre del director del museo avanza hacia el final, pero no lo hace exento de polémica. El camino está sembrado de espinas. Por una parte las críticas de sectores profesionales próximos a la actividad artística y por otra, el contencioso interpuesto por Joan Gregori contra el nombramiento de los miembros del jurado.

Asociaciones de artistas y de críticos están en desacuerdo con el proceso de la Diputación

La acción en los tribunales, por el momento, no afecta al procedimiento. De hecho, como aclararon desde el entorno del recurrente, nada cambia hasta el pronunciamiento del juez en uno u otro sentido. Previo a la decisión de interponer recurso por parte del candidato, hubo una recusación a miembros del jurado. Esta no prosperó, recordaron las mismas fuentes, que también señalaron que no tenían comunicación oficial del juzgado, aunque sí disponían de una copia del documento presentado por el recurrente.

El otro frente, como ayer publicó LAS PROVINCIAS, lo protagonizan las asociaciones de Artistas Visuales de la Comunidad Valenciana (AVVAC) y de Críticos de Arte (AVCA). Ambas han mostrado su «total disconformidad» con el proceso de resolución para la elección del nuevo director del MuVIM y del Museo de Etnología. Solicitaron un nuevo jurado «acorde» con el Código de Buenas Prácticas de la Conselleria.

«Nos vemos obligados nuevamente a manifestar nuestra discrepancia con la falta de transparencia del proceso de selección», apuntaron. De hecho, ya con anterioridad desde este ámbito de la actividad artística se había levantado la voz cuestionando la manera de llevar adelante la designación del director de las dos salas expositivas mencionadas.

El desacuerdo que manifiestan estas asociaciones encuentra contestación en el área de personal. Las fuentes consultadas en este ámbito aclararon ayer que el procedimiento a seguir en estos casos «está muy regulado» y se somete a la normativa que rige en la función pública. Es así porque los componentes del jurado son funcionarios, algo que el mes pasado ya dio a conocer LAS PROVINCIAS. En ese momento se anunció que serían trabajadores públicos quienes elegirían al responsable del MuVIM y al del Museo de Etnología. Con esta decisión se descartaba la convocatoria de concurso público. Con ello surgieron las diferencias de criterio.