Aula LAS PROVINCIAS: «Crecí queriendo leer más a las mujeres»

El Ateneo Mercantil de Valencia acogió ayer la presentación del Almanaque 2018 de LAS PROVINCIAS, que desde hoy se puede adquirir en los quioscos. Una amplia representación de la sociedad valenciana se reunió junto a buena parte de las firmas del diario en un acto en el que la columnista del periódico y del resto de cabeceras del grupo Vocento, Rosa Belmonte, y las también articulistas María José Pou y Carmen Velasco -jefa de la sección Culturas- debatieron y charlaron sobre el periodismo de opinión hecho por mujeres. Ejerció como moderador el jefe de Opinión de LAS PROVINCIAS, Pablo Salazar.

El primero en intervenir fue el director del diario, Julián Quirós, quien consideró 2018 como un «año de tránsito, con un presente muy provisional», e hizo hincapié en que la «misión de la prensa es disentir y la de los columnistas, más». El director dio paso a la mesa redonda que abrió Rosa Belmonte. La periodista ofreció su punto de vista sobre el articulismo destacando que creció «leyendo a más hombres que mujeres, pero queriendo leer más a las mujeres». Dejó claro que si una columna está hecha por una mujer o un hombre «en algún caso se puede notar», sólo si hablan de «algo muy personal».

«No es nuevo que las mujeres hayan querido tener su sitio, pero no se les ha permitido» Rosa Belmonte

La autora de la columna 'En diagonal' defendió que las mujeres «quieren tener siempre su sitio, esto no es nuevo, lo que pasa es que la sociedad no se lo ha permitido». Añadió que en los últimos años «es un escándalo que no sea así. Pero los derechos están por igual para hombres que para mujeres», y destacó el «gran componente de escaparate» que hay en algunos nombramientos.

«Tenemos voz. Quizás lo que falta son espacios para que se nos lea o se nos escuche» CARMEN VELASCO

María José Pou consideró que en las cuestiones femeninas la sociedad ya tiene el «discurso muy demarcado», si bien a su juicio lo que queda pendiente «es la España real». Insistió en esta idea para recalcar que «falta cambiar el país real, no el oficial», y recordó a María José Grimaldo, subdirectora de LAS PROVINCIAS fallecida el pasado 1 de noviembre, como periodista «valiente». También Carmen Velasco la tuvo muy presente, al destacar que «abrió caminos, como lo hizo María Ángeles Arazo». Dejó clara su distancia de «las etiquetas» y aseguró que las mujeres «tenemos voz, no necesitamos que nos la den. Igual lo que falta son espacios para que se nos lea o se nos escuche».

«El discurso está muy demarcado, pero lo que queda pendiente es cambiar la España real» María José Pou

A la presentación del Almanaque asistieron el director general de LAS PROVINCIAS, Fidel Pila, y la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa. También acudieron la candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá; los concejales populares María Ángeles Ramón-Llin y Alberto Mendoza, así como el edil de Ciudadanos Fernando Giner. Entre los rostros conocidos también se encontraba el presidente de la Real Academia de Cultura Valenciana, José Luis Manglano, y el profesor José Francisco Ballester-Olmos.