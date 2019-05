Los Max coronan 'La ternura' como mejor espectáculo

La XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, celebrada anoche en el teatro Calderón de Valladolid. En esta edición, que homenajeó a la actriz Concha Velasco, eln teatro valenciano logró dos galardones, además de traer a la Comunitat el premio que otorga el público.

Las aspiraciones eran mayores, pero no pudo ser. No hubo manzanas para las seis nominaciones valencianas. El alicantino Juanjo Llorens obtuvo el premio a la mejor iluminación por su trabajo en 'El curioso incidente de un perro a medianoche'. 'Taules Teatre', grupo de la localidad alicantina de Pinoso, se alzó con el galardón al teatro aficionado, un reconocimiento compartido con 'La Garnacha' de Logroño.

Los valencianos también obtuvieron el galardón del público por la obra 'Genovese' de la compañía teatral valenciana Groc Teatre, escrita y dirigida por Miguel Ferrando Rocher. Este trabajo se alzó con el Premio Max del Público gracias a los votos emitidos a través de la aplicación online #VotaMax

Las artes escénicas de la Comunitat recogieron sus galardones en una gala en la que el premio de honor fue para la actriz Concha Velasco. Entre los ganadores de la noche cabe destacar los dobletes de 'A.K.A.', 'Grito pelao' y 'Temps salvatge'; también los de 'Iphigenia en Vallecas' (al mejor espectáculo revelación y a la mejor actriz, María Hervás), además de 'La ternura' (teatros de La Ciudad y La Abadía) y el espectáculo de calle 'Flotados'. El Max al mejor actor recayó en Albert Salazar por A.K. A.

Eva Yerbabuena fue la primera en recoger su galardón por 'Cuentos de azúcar', un premio a la mejor interpretación femenina en danza a la que siguió su contraparte masculina, Daniel Doña, por 'Psique'. Sharon Fridman recogió el premio a la mejor coreografía por 'Erritu'. La compañía Rocío Molina se alzó con el reconocimiento al mejor espectáculo de danza por 'Grito pelao'. Daniel J. Meyer consiguió la mejor autoría revelación, por 'A.K.A. (Also Known As)'. Jordi Prat i Coll, por el trabajo 'Els jocs florals de Canprosa', consiguió el premio a la mejor adaptación. Los últimos premios melódicos fueron para Silvia Pérez Cruz ('Grito pelao') y el espectáculo 'The opera locos'. La mejor dirección de escena recayó en Xavier Albertí por 'Temps salvatge'.