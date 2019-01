Coreógrafos internacionales, música y festivales urbanos, en El Musical y la Mutant REDACCIÓN VALENCIA. Jueves, 24 enero 2019, 00:56

El Teatre El Musical (TEM) acogerá durante el primer semestre 'La voz humana', de Francis Poulenc & Jean Cocteau a cargo de Marta Eguilior, y 'Exercicis per la llibertat', de Isabel Caballero y Anna Albaladejo; y estrenará 'Kapowski' del colectivo Miss Panamá dentro del Festival Cabanyal Íntim y una pieza de Dani Miquel y Teatro La Estrella en el marco del Festival Titelles al Cabanyal. Además, el espacio del Cabanyal-Canyamelar acogerá el proyecto cultural Ruge Rosario, la I Fira d'Associacions d'Arts Escèniques Valencianes (esFERa) y el Día Internacional de la Danza.

Respecto a la danza, el TEM acogerá 'Brut', la última creación de la compañía francesa Marta Torrents, y la primera visita de la coreógrafa coreana Eun-Me Ahn con su pieza 'Let me change your name'. En música, destaca el galo Dominique A que presentará su disco 'La Fragilité' y el concierto a dos manos de las hermanas Katia y Marielle Labèque.

La Mutant, de gestión municipal como el TEM, acogerá los trabajos de los performers Vicente Arlandis ('Cuerpo gozoso se eleva ligero') y Cristina Núñez ('Fantasmata'), Aurelio Delgado ('Elegía'), además de algunas compañías autóctonas tan reconocibles como La Coja Dansa ('Desgel'). La coreógrafa valenciana Olga de Soto o 'La Tristura' también recalarán en La Mutant.

Junto a ellos, destacan propuestas nacionales que comprenden desde la pieza teatral de Roger Bernat 'No se registran conversaciones de interés', de Roger Bernat, Largatija Nick y Surfin Bichos, y los coreógrafos Mette Edvardsen y Arkadi Zaides completan la programación de la sala de Juan Verdeguer. Además, La Mutant será sede de festival Contorsions, Pops Marítims y Tagomago Fest o Dansa València.