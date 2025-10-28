El Consell Valencià de Cultura se adhiere a la candidatura de la Albufera como Reserva de la Biosfera Lo han decidido por unanimidad en el pleno de este lunes en Ademuz

El Consell Valencià de Cultura ha decidido por unanimidad en el pleno celebrado este lunes en Ademuz adherirse a la candidatura de la Albufera como Reserva de la Biosfera, uno de los puntos del orden del día. La propuesta de adhesión a esta candidatura nace de la iniciativa del Ayuntamiento de Valencia y ya tiene el consenso de los 13 consistorios de la zona de la laguna.

El CVC ha mostrado su apoyo de forma unánime a la propuesta, al considerar que se trata de una oportunidad para aumentar la protección del parque natural y su alrededor, mejorar la gestión hídrica, la calidad del agua y las prácticas agrícolas que se lleven a cabo, según manifiesta este Consell en un comunicado. «En definitiva, de conseguir una protección óptima del ecosistema», ha añadido, lo que «ha coincidido con las buenas noticias de la inversión del Ministerio de Transición Ecológica y de la Generalitat en un plan de restauración del lago después de la dana».

Otro de los puntos del orden del día era la Declaración del CVC a favor de la candidatura de Potries como Capital Europea de la Cultura 2031, otra Declaración institucional ante la expansión de la plaga de piricularia que afecta el cultivo del arroz y la ratificación de la concesión de la Medalla de Honor del CVC a la Fundación Bancaja.

Sobre la candidatura de Potries, también ha recibido la unanimidad del Pleno, por lo que se apoya la iniciativa del ayuntamiento de este pueblo de la Safor, de unos 1.200 habitantes, que ya fue Capital Cultural Valenciana en el año 2018.

Potries basa la candidatura en la defensa de los derechos culturales del mundo rural. El pueblo destaca por una larga tradición de trabajo con la arcilla y el agua, que no solamente le ha aportado medios de vida, sino también una sensibilidad estética que lucha por una cultura con raíces en los entornos rurales y de la que se ha convertido en referente.

El CVC también ha aprobado por unanimidad una Declaración ante la preocupación por la expansión de la plaga de la piricularia. Se trata de una alerta por la situación de los arrozales valencianos, que se concentran sobre todo en la Ribera Baixa, a causa de la amenaza de esta plaga, que ha hecho caer la rentabilidad del arroz y perjudica a los agricultores, que ya afrontaban un incremento del coste de la producción. Además, este Consell de Cultura reclama más apoyo a estos agricultores y que se acelere la investigación y la innovación que hagan posible la preservación del cultivo.