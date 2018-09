Consejeros con fecha de caducidad El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el presidente del CVC, Santiago Grisolía, y los nuevos consejeros. / irene marsilla Les Corts obliga a la institución a que cumpla la ley que establece que no todos los componentes de la entidad ostentarán el cargo seis ejercicios El Consell de Cultura elige por segunda vez en su historia a los diez miembros que cesarán en tres años N. CAMACHO Martes, 25 septiembre 2018, 00:40

valencia. Sólo se había hecho una vez en la historia del Consell Valencià de Cultura (CVC). Por ello, sorprendió a los nuevos miembros de la institución y generó cierta confusión en el pleno que se celebró ayer en la sede de la institución. Era el primero en el que los nuevos responsables, nombrados el pasado mes de julio, comenzaban a trabajar. Fue su primera toma de contacto y, sin embargo, tuvieron que hacer frente al hecho de que es muy posible que los 20 consejeros que inician la nueva etapa del CVC no finalicen los seis años de mandato.

Así lo recoge la ley de creación del órgano estatutario en una disposición transitoria que obliga a la entidad que, mediante sorteo, elija a los diez consejeros -la mitad- que, pasados tres años, deberán ser renovados. De esta forma, y recién aterrizados, los nuevos miembros de la institución tuvieron que ver cómo su nombre se metía en una especie de bolsa para que el azar decidiera su futuro. Los seleccionados fueron Amparo Carbonell, Ascensión Figueres, Vicente González Móstoles, Ángeles López, Begoña Martínez, Ana Noguera, Petra María Pérez, Ramon Rosselló, Francesc Sanguino y Joaquín Santo. Todos ellos se someterán de nuevo al mandato de Les Corts para ver si son renovados o continúan.

«Puede que ocurra que no lleguen a ser renovados. Lo decide Les Corts. Pero nos han instado a que, de manera urgente, se conozcan los diez nombres que deberán cesar en tres años», justificó el secretario del CVC, Jesús Huguet, e insistió en que fue en los años 80 -la entidad estatutaria se fundó en 1985- cuando se realizó por primera y única vez este sorteo. Es más, aseveró que se ha tenido que llevar a cabo esta medida ya que el Consell de Cultura «se ha renovado al cien por cien». No obstante, algunos de los nuevos miembros mostraron su disconformidad. Para Gerardo Muñoz la ley es contradictoria ya que indica que el mandato ha de ser de seis años. Por ello, pidió que el ente «envíe una carta instando a que se revise y se modifique la ley». Con él coincidió José Vicente Navarro, quien también aseguró que este hecho pone en peligro «la composición plural que tiene este Consell». Por su parte, el consejero José María Lozano, alegó que este procedimiento se ha de cumplir y que hace que «cambien las tallas pero no las sensibilidades».

Varios consejeros se muestran disconformes e instan a que se cambie la legislación

En este sentido, los que se han quedado fuera del sorteo, y que deberán someterse a lo mismo pasados estos tres años son Irene Ballester, Josefa Frau, el propio Huguet, Lozano, Muñoz, Navarro, Dolors Pedrós, Maribel Peris, Inmaculada Vidal y Núria Vizcarro. A ellos se sumará el presidente, Santiago Grisolía, que sí se incluye en la segunda tanda de posibles renovaciones.

El pleno del Consell Valencià de Cultura evidenció ayer, además, que es la primera vez que entre sus miembros hay más mujeres que hombres. Por ello, el presidente de la institución, en la que Petra María Pérez es vicepresidenta y repite como secretario Jesús Huguet, afirmó que el ente «es ahora más plural, un poco más joven y paritario al fin». «Esto se reflejará con seguridad en nuestro trabajo diario y en el espíritu de una institución ya madura. Pero al mismo tiempo renovamos nuestra fe en que es posible mantener un espacio sin estridencias, de responsabilidad, de austeridad y de compromiso», dijo.

La primera sesión del nuevo CVC contó con la presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien destacó que el ente está formado por «personas de distintas maneras de pensar y de entender la cultura». En esta línea, agradeció el «trabajo brillante» desarrollado por el presidente y todos sus miembros.

Tenso rifirrafe

Pese a que el presidente había hablado de un órgano sin estridencias, lo cierto es que este nuevo Consell de Cultura mantiene algunas de las viejas formas del anterior conjunto de miembros. Algunos de los nuevos consejeros del CVC lo pudieron comprobar ayer en primera persona cuando tocó hablar de las instituciones a las que iban a representar en nombre de la entidad. En ese momento, el consejero Lozano preguntó sobre los miembros de la institución propuestos para el consejo rector del IVAM. Huguet defendió que el ente había hecho un listado de cinco nombres en el que había dos consejeros y tres personalidades relacionadas con el mundo del arte y que el conseller de Cultura, Vicent Marzà, había seleccionado a los que no formaban parte de la institución. Tras un tenso rifirrafe entre ambos, Muñoz también intervino y afirmó que debían aprovechar la oportunidad para «reivindicar al CVC» frente a la Conselleria.

Aunque la actividad del CVC apenas acaba de arrancar y que en el pleno de ayer no se aprobó ningún informe, los miembros de la institución ya comienzan a perfilar su futuro. Y en el caso de la mitad de ellos, siempre y cuando lo decidan Les Corts, tiene fecha de caducidad.