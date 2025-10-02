Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Así te hemos contado la sesión de control en Les Corts
La conferencia 'Los Guardianes de la Ciencia' llena el Auditorio del Museu de les Ciències

La biomédica Sandra Ortonobes, el físico José Luis Crespo y Javier Santaolalla, también físico e ingeniero han participado en la mesa redonda que forma parte de las actividades para celebrar el 25 aniversario del Museu

Redacción

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:49

Comenta

La conferencia 'Los guardianes de la ciencia' celebrada en el Museu de les Ciències con la biomédica Sandra Ortonobes, conocida como 'La Hiperactina'; el físico José Luis Crespo y Javier Santaolalla, también físico e ingeniero, ha logrado un gran éxito de público con la asistencia de cerca de 500 personas que han acudido al encuentro de estos tres destacados divulgadores científicos. Natalia Ruiz Zelmanovitch, experta en comunicación y divulgación de la ciencia, ha moderado el acto.

Durante el evento, de libre acceso y que se enmarca en la celebración del 25 aniversario del Museu de les Ciències, se ha destacado la importancia de la divulgación científica y el papel de los museos para acercar la ciencia a la sociedad. La jornada ha supuesto una oportunidad única para los asistentes, sobre todo público joven, de escuchar en directo y plantear preguntas a estos creadores de contenido audiovisual especializado en ciencia que cuentan con millones de suscriptores en sus canales de Youtube además de miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales.

Cada divulgador ha aportado su visión desde su ámbito: Sandra Ortonobes, en ciencia y salud desde una perspectiva cercana, entretenida y rigurosa; José Luis Crespo, en torno a la física y el universo a través de la animación y el lenguaje audiovisual; y Javier Santaolalla, sobre los grandes retos de la física y la ciencia en general, con su característico enfoque creativo y humorístico.

