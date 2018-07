Conciertos bajo tierra Uno de los miniacústicos que se pueden disfrutar en el Singin' in the Cave. / L.P A bordo de barcas, rodeados de estalactitas y con un aforo de 50 personas, la música en las cuevas de la Vall d'Uixó es una experiencia única SARA ROQUETA Jueves, 26 julio 2018, 22:20

En el interior de las Cuevas de Sant Josep, cubierto por estalactitas y estalagmitas que surgen de manera natural por los 250 millones de años que acumula este paraje de la Vall de Uixó, se abre paso la tercera edición del 'Singin' in the cave'.

El festival de música indie pop arrancó a principios de julio con la actuación de Junior Mackenzie y acogerá artistas nacionales de la talla de Maika Makovski o la delicada voz de Coque Malla, quien dará el broche final. Los conciertos bajo tierra son un evento único que en la edición anterior completó aforo con casi 500 espectadores.

Los asistentes, 50 personas por concierto, realizan una travesía por las cuevas, que se mantienen a 20 grados de temperatura, montados en barcas con las que atraviesan 800 metros del río subterráneo navegable más largo de Europa.

El trayecto finaliza en la sala de los Murciélagos, la más amplia de este paraje natural, en la que el público se ve envuelto por un imponente silencio que solo se rompe por el caer de las gotas de agua. Pero con este festival, la música también consigue introducirse dentro de cada rincón de las cuevas hasta quebrar, si es necesario, con la idea de cómo debería ser un concierto. Antes de que el público llegue al embarcadero, desde una gran barcaza, el artista ofrece un miniacústico a capella de entre doce y quince minutos. Un pequeño aperitivo musical que, minutos después, continúa en el embarcadero, donde los asistentes toman asiento para disfrutar del concierto al completo.

Los artistas tocan en directo en conciertos para 50 personas. / L.P

Alba Faz, una de las organizadoras del festival, fue pionera en introducir música dentro de las cuevas hace ahora cuatro años. En febrero del 2015, con motivo del día de los enamorados, el público pudo disfrutar de la habitual visita guiada a las Grutas de San José y al final del trayecto fueron sorprendidos con un concierto.

PROGRAMACIÓN Lugar. Las Cuevas de Sant Josep acogen los conciertos de artistas nacionales e internacionales hasta el 21 de octubre durante los viernes noche. Los precios oscilan entre los 15 y 20 euros. Artistas. El 20 de julio actuará Maika Makovski, seguido de María José Llergo y Marc López (27 de julio), Joana Serrat (3 de agosto) y Alberto Montero (31 de agosto). El artista Matthew Mcaid tocará el 7 de septiembre; la británica Alondra Bentley tomará el escenario el 20 de octubre y, Coque Malla, será el último artista en cerrar el ciclo 'Singin' in the cave' el próximo 21 de octubre.

El origen de la formación de las cuevas aún no ha sido desvelado -se conoce que pertenecen al período del Triásico medio-, pero del primer 'Singin' in the cave' sí que existen datos. El festival surgió en 2016 como una propuesta cultural que pretendía aunar música y patrimonio. «Los artistas cantan para ti en una acústica única para los visitantes que llegan atraídos por la belleza del entorno», indicó Faz. Este escenario sugerente seduce también a los artistas. «Este año la organización ha recibido numerosas propuestas porque para los compositores no es un concierto más», detalla la organizadora. En 2017, músicos como Neuman, la cantante Nadia Sheikho y la banda murciana Claim tomaron los escenarios flotantes del 'Singin' in the cave' en una edición que recibió cinco nominaciones en el Iberian Festival Awards como mejor festival de pequeño formato y mejor cartel, llegando a competir con el Bilbao BBK Live.

El festival, que comenzó como un recurso turístico para todos aquellos que buscan una oferta alternativa al sol y playa, ha ido creciendo y, actualmente, acoge tanto a público nacional como internacional. En la pasada edición el dúo Maria Arnal y Marcel Bages dejó boquiabiertos a los espectadores en una actuación que unía la potente voz de la cantante catalana con la sonoridad de las cuevas de Sant Josep.

Este año el 'Singin' in the cave' promete en un escenario por el que pasarán artistas y espectadores que huyen de los conciertos multitudinarios y apuestan por una actuación íntima que combina música e historia.