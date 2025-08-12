Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de les joies en la competición de 2024. LP

Jinetes vestidos de saragüell en Pinedo

La playa de la Creu de la Conca acoge desde hoy y hasta el jueves las tradicionales Corregudes de Joies a orillas del Mediterráneo

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:50

Ya está todo preparado para las Corregudes de Joies que, como cada año desde hace más de un siglo, se celebran en la playa ... de la Creu de la Conca de Pinedo. Los preparativos comenzaron ayer y en los próximos tres días se realizarán 14 carreras diarias de caballos a partir de las 18.30 horas. El jueves llegarán las últimas competiciones y se anunciará al ganador. Según ha confirmado el secretario de la Asociación de Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad, Manolo Mocholí, este año el evento cuenta con una novedad: tanto amazonas como jinetes irán vestidos con la indumentaria saragüell. Ellos llevarán una faja granate y ellas una de color rosa. Con esta vestimenta, caracterizada por un pantalón ancho de tela gruesa y blanca, «se recuperará uno de los aspectos más tradicionales del evento», explica Mocholí.

