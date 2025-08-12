Jinetes vestidos de saragüell en Pinedo

Ya está todo preparado para las Corregudes de Joies que, como cada año desde hace más de un siglo, se celebran en la playa ... de la Creu de la Conca de Pinedo. Los preparativos comenzaron ayer y en los próximos tres días se realizarán 14 carreras diarias de caballos a partir de las 18.30 horas. El jueves llegarán las últimas competiciones y se anunciará al ganador. Según ha confirmado el secretario de la Asociación de Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad, Manolo Mocholí, este año el evento cuenta con una novedad: tanto amazonas como jinetes irán vestidos con la indumentaria saragüell. Ellos llevarán una faja granate y ellas una de color rosa. Con esta vestimenta, caracterizada por un pantalón ancho de tela gruesa y blanca, «se recuperará uno de los aspectos más tradicionales del evento», explica Mocholí.

«La idea se nos ocurrió cuando ya habíamos mandado el programa, pero quisimos seguir adelante porque es una gran forma de hacer referencia a las raíces de la celebración, ya que antiguamente los jinetes vestían así», desvela el organizador. Este año participan 14 caballos que competirán dos a dos. Sin embargo, solo hay 13 participantes inscritos, cinco amazonas y ocho jinetes, ya que uno de ellos correrá con dos caballos distintos.

La jornada de preparación del lunes comenzó con el acondicionamiento de la pista y la posterior acogida de los jinetes y sus caballos. Esa misma tarde se realizaron las inspecciones veterinarias y la comprobación de documentación y chip de los animales. Después, los caballos comenzaron los primeros entrenamientos cronometrados, cuyos resultados se utilizan para dividir a los participantes en grupos. Los más rápidos van en el grupo A y los demás en el B. Esta agrupación sirve para asegurar unas condiciones de competición justas e igualadas.

El requisito fundamental y más característico de este evento es que los jinetes deben «montar a pelo, sin silla ni espuelas ni fustas, únicamente con los ramales», explican desde la Asociación de Corregudes de Joies. La duración máxima empleada en cada carrera será de diez minutos aproximadamente. Una vez terminada, volverán por la pista a la línea de salida, llegando el caballo ganador en primer lugar seguido del segundo. El animal que se imponga en más carreras será el campeón.

A partir de este martes los 14 concursantes recorrerán a lomo de sus caballos 700 metros de la playa de Pinedo para obtener el trofeo: la Joia, un pañuelo de seda que cuelga en una corona de laurel. El Corte Inglés es el encargado de proporcionar la joia este año, a través de su marca Tintoretto, así como los trofeos para los ganadores de cada categoría realizados por el artesano Rafa Mir.

Las raíces de la fiesta

El origen de esta competición se remonta a la segunda mitad del siglo XIX y aparece vinculada a las fiestas patronales de numerosos pueblos y pedanías de l'Horta Sud. La celebración rememora los tiempos en los que los labradores, expertos en la monta de caballos y vestidos con los tradicionales saragüells, cabalgaban a pelo sobre sus monturas para comprobar cuál era la más rápida. En 2022 fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Por ello, el Ayuntamiento de Valencia concedió el pasado 14 de marzo una subvención de 30.000 euros a la Asociación Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo para agradecer su labor por mantener viva la tradición después de más de 180 años de arraigo histórico. Esta ayuda permite a la entidad afrontar los gastos habituales derivados de la organización y celebración del evento.