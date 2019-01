Una valenciana camino del Oscar Una escena de la película. / LP Lorena Puerto forma parte del equipo de 'Madre', corto nominado a la estatuilla LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 24 enero 2019, 00:56

Lorena Puerto (Aspe, 1980) forma parte del equipo del corto 'Madre', que ha conseguido la nominación al Oscar. La alicantina, que en Valencia trabajó para la popular serie 'L'Alquería Blanca', ejerce como directora de arte de la producción que firma Rodrigo Sorogoyen. El cineasta, quien ya guarda un Goya es su vitrina por este trabajo, emprende ahora el camino a Hollywood.

Ella no viajará a Los Ángeles, pero espera ver por televisión el momento en que sus compañeros puedan tener en sus manos la preciada estatuilla, que supone «el reconocimiento a Sorogoyen, que lleva una trayectoria de trabajo bien hecho. Y es también un reconocimiento a lo que se hace en España, donde en los últimos años ha habido varias nominaciones para cortos». Ahora es el momento de 'Madre', 16 minutos de rodaje los que pueden inscribir en la historia del cine a cuantos han aportado su profesionalidad a esta producción de Caballo Films.

Lorena, que recibió la noticia «con emoción», asegura que estar cerca del Oscar supone recibir «una dosis de energía para seguir trabajando, una recompensa a lo que haces y que a veces no sabes hasta qué punto puede dar triunfos». De hecho, apunta que sólo la nominación «ya es un éxito».

No es la primera vez que la alicantina trabaja con Sorogoyen. Ya lo hizo para el corto 'El iluso' y para la película 'Stockholm', aunque en esta ocasión no se encargó de la dirección artística, sino del vestuario. Ahora asegura que no tiene nuevos proyectos en marcha en el cine, sí en la publicidad. A lo largo de la conversación con LAS PROVINCIAS recuerda que, además de su participación en el corto 'Madre', también ha formado parte del rodaje del largometraje homónimo y «por el momento» desconoce si el cineasta «contará conmigo para otro proyecto».

En la actualidad Lorena Puerto desarrolla su carrera en Madrid, tras haber trabajado en la Comunitat, de donde salió tras el cierre de la Ciudad de la Luz. En la Comunitat «hay talento y creatividad, pero mucha gente se va a Madrid o Barcelona», recuerda. A su juicio, si se favoreciera la actividad del sector audiovisual, los profesionales «se quedarían aquí».

Su implicación con la profesión la lleva también a hablar de la importancia de abrir vías para que el público se acerque al cortometraje. La profesional alicantina reclama más espacio para estas producciones.

La apuesta de Puerto es doble. Por una parte, mayor presencia en la televisión. Por otra, que estas cintas se vean en las salas de cine al mismo tiempo que los largometrajes. Y a este análisis añade la invitación a no perderse 'Madre' porque «es una historia que no les va a dejar indiferentes» y a cuyo relato ella ha contribuido aportando su visión estética.

El corto comienza con una playa desierta en la que sólo se escuchan las olas y el viento. Después, una madre y su hija llegan a casa y comienzan a hablar de temas livianos hasta que suena el teléfono. La cinta obtuvo el Goya a Mejor Cortometraje en 2018, el Premio Forqué y más de un centenar de reconocimientos. Está producido por Caballo Films, Malvalanda y la colaboración de Apache Films, con el apoyo del ICAA y la Comunidad de Madrid, y protagonizado por Marta Nieto, Blanca Apilánez y Álvaro Balas.