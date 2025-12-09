Últimos días para ver en Netflix la cinta de Alfonso Cuarón premiada con 7 Oscar Antes que 'Roma', el director mexicano arrasó en la ceremonia con esta película protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney

Una de las grandes joyas de la ciencia ficción contemporánea se despide de la plataforma de streaming Netflix . Con 'Gravity', el cineasta mexicano Alfonso Cuarón superó todas las expectativas con una obra entre lo épico y lo íntimo. La potencia visual y narrativa de la cinta la hizo valedora de nada menos que 7 premios Oscar. Hazaña que volvería a intentar un lustro después con 'Roma', y que se saldó con tres estatuillas doradas.

'Gravity' será retirada el viernes 12 de diciembre. Hasta entonces, los suscriptores podrán disfrutar de los memorables papeles de Sandra Bullock y George Clooney como dos astronautas que intentan todo lo posible regresar a la Tierra después de un accidente. Con Ed Harris como otro nombre destacado del elenco, tiene una puntuación de 7,7 en IMDb.

Sinopsis

Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky. La misión exterior parecía rutinaria, pero una lluvia de basura espacial les alcanza y se produce el desastre: el satélite y parte de la nave quedan destrozados, dejando a Ryan y Matt completamente solos, momento a partir del cual intentarán por todos los medios buscar una solución para volver a la Tierra.