Ser usuario registrado en LAS PROVINCIAS tiene ventajas: participa en el sorteo de 10 entradas dobles para 'Siempre juntos' Si eres usuario de LAS PROVINCIAS no dudes en participar, si no aún estás a tiempo de unirte REDACCIÓN Lunes, 23 julio 2018, 19:47

¿Aún no conoces las ventajas de ser usuario restringido de LAS PROVINCIAS?

- Podrás participar en concursos, sorteos y promociones.

- Disfrutarás de ofertas exclusivas.

- Estarás siempre actualizado con las últimas noticias.

- Recibirás nuestras newsletters con contenido exclusivo en tu email.

- Podrás comentar las noticias y compartirlas.

A partir de hoy y hasta el miércoles 25 de julio a las 18:00 horas empieza el primer sorteo exclusivo para los usuarios de LAS PROVINCIAS:10 entradas doblespara la película 'Siempre juntos' el jueves 26 de julio a las 22:30 horas en Cines Lys (Passeig de Russafa, 3) en Valencia.

Si aún no eres usuario, puedes inscribirte aquí con un sencillo paso:

Bases Legales del concurso

Este concurso consiste en el sorteo de entradas para el evento indicado. En ningún caso, las entradas se podrán cambiar por cualquier otro servicio/producto. No existe ninguna contraprestación económica ni LAS PROVINCIAS adquiere ningún compromiso económico ni contractual con aquella persona que decida participar. Se trata de un concurso de sorteo de entradas y no tiene una finalidad lucrativa.

Dinámica de participación

Para conseguir estas entradas, solo es necesario usuario registrado en www.lasprovincias.es. Una vez cerrado el concurso, LAS PROVINCIAS sorteará, entre los que hayan cumplimentado el formulario, las entradas del sorteo. Solo se admite un único correo electrónico por cada participante. La organización se reserva la potestad de suspender un concurso o eliminar participantes que no estén, con sus acciones, respetando las normas del concurso.

Comunicación de los ganadores

Una vez realizado el concurso, se comunicará a los ganadores el medio para recoger dichas entradas a través del correo electrónico o el teléfono que hayan dejado como contacto en el formulario de participación. Es responsabilidad del participante-ganador ir a recoger las entradas en el lugar y momento indicado o de acudir al evento en la forma que se le indica, así como consultar su correo electrónico ya que es la única vía de comunicación con el ganador. Ser ganador de un sorteo no implica el canjeo del premio por otro tipo de servicio o producto por parte de LAS PROVINCIAS. El premio no se puede canjear, en ningún caso, por dinero en efectivo. El premio es nominativo, esto es, va a nombre del participante-ganador y no se puede transferir a otra persona, salvo que la organización del concurso así lo estime.