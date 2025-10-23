El reseteo de la Mostra en su 40 cumpleaños: a la caza del público Un pase especial de la serie 'La Ruta', la presencia de Alejadro Amenábar, Fernando Bovaira, María Valverde y Asier Etxeandía; el estreno del documental de Mariscal; proyecciones en el Abc Park y actividades en el Veles e Vents buscan que el festival, que despliega este jueves la alfombra roja en el teatro Principal, gane notoriedad

A los festivales sólo los salva el público. El aval de la supervivencia de las citas culturales pasa inevitablemente por los espectadores, al margen de la financiación. La Mostra alcanza su edición número 40. Tiene en su pasado 39 ediciones (algunas gloriosas y otras para olvidar), vaivenes de planteamiento (bajo las órdenes de Salomón Castiel se especializó en el género de acción y aventuras), manchas vinculadas con presuntos casos de corrupción (en la etapa de la concejal popular María José Alcón, que trabajó con el 'yonqui del dinero' Marcos Benavent), etcétera. El festival de cine se ha desarrollado con gobiernos del PSPV, PP y Compromís. Los populares vuelven a gestionar el Ayuntamiento de Valencia y en esta etapa la Mostra ha introducido importantes cambios, algunos de gestión interna (se ha adherido a la estructura del Palau de la Música y tiene a Sara Mansanet como directora) y otros de contenido derivados de los primeros.

La transición interna de un modelo de Mostra a otra está desarrollándose sin estridencias. Pero el actual festival quiere hacer ruido, es decir, busca que Valencia perciba que se está celebrando un festival. El actual equipo no oculta dos premisas: la primera, va a la caza del público; y la segunda, el carácter festivo de la cita. Ambas no están a priori reñidas con una programación de calidad. Del enésimo reseteo de la Mostra, ahora en manos de Mansanet, dependerá de si el festival ha encontrado la fórmula para tener el mismo impacto que tiene, por ejemplo, la Seminci de Valladolid o el Festival de Cine de Málaga tanto de impacto mediático como en interacción con las ciudades que los acoge.

¿Cómo se logra más público? La Mostra ha de resultar atractiva a cuanta más gente mejor. A los cinéfilos, a los seriéfilos de última hornada, a los groupies de los selfies, al espectador de cine de autor, al amante del audiovisual europeo, al seguidor de las películas españolas, al que fomenta el espíritu crítico con las películas, al que sólo busca entretenimiento, al que considera que el futuro del celuloide pasa por las directoras... El actual equipo cree que puede atraer a más público con nuevos formatos y ciclos, con una presencia en la ciudad más extensa y con más presencia del audiovisual valenciano.

La sección oficial, en la que compiten 13 largometrajes, se mantiene como reflejo del audiovisual mediterráneo. Aquí competirá 'Mariscal. La alegría de vivir', de la valenciana Laura Grande, que analiza las últimas décadas de nuestro país a la vez que la vida del conocido artista. Será el 25 de octubre. 'Pizza fritta', de Domingo de Luis, una coproducción con Italia a medio camino entre el documental y la ficción; y 'Orfeo', de Virgilio Villoresi, que mezcla imagen real y animación, también buscan el premio de la Mostra.

Un día antes habrá el pase especial de 'La ruta vol.2: Ibiza'. Borja Soler (uno de los creadores) y Nacho Lavilla (productor) y las actrices Marina Salas y Carla Díaz asistirán al encuentro en el Palau de la Música. Se estrenará el 26 de octubre en Atresplayer, pero el público de la Mostra la disfrutará antes. No sucederá lo mismo con la película inaugural, que ya se puede ver en cines. Lo deseable es que un festival de primera ofrezca en su primera gala un estreno. No es así en esta edición de la Mostra, que proyectará 'La cena', de Gómez Ferreira. La cinta, que protagonizan Mario Casas, Alberto San Juan y Asier Etxendía, fue rodada en Valencia, concretamente en el antiguo edificio de Correos y en el del Ateneo.

Asier Etxeandia, Elvira Mínguez, Alejandro Amenábar o María Valverde son algunos de los rostros populares que se dejarán caer por la Mostra, que busca expandirse por la ciudad. Así, la Mutant albergará conciertos y eventos lúdicos porque la Mostra también persigue remarcar el carácter festivo del cine, mientras que el Veles e Vents acogerá el Foro València Film Afers, un espacio de encuentro para impulsar la coproducción y financiación de proyectos dentro del sector audiovisual mediterráneo.

La Mostra, que distingue a los productores Sor Carnicero y Fernando Bovaira y el cineasta Nanni Moretti (del cual se proyecta un ciclo en la Filmoteca), saca pecho de sus 40 años porque el festival ha vivido etapas buenas y peores pero tiene una marca y, sobre todo, un pasado. Una exposición en la galería del Tossal reivindica los carteles que Mariscal, Valdés, Paco Roca o Ana Juan realizaron para la cita audiovisual. durante cuatro décadas. Además, el Ciclo 40 aniversario proeyctará en los cines Abc Park una selección de veinte películas galardonadas con la Palmera de Oro, desde 1980 hasta hoy.

Más novedades. La Mostra ha recuperado el festival de mediometrajes La Cabina, que dirigió Sara Mansanet; proyectará las películas nominadas a los valencianos Premios Lola Gaos -donde despunta 'Una quinta portuguesa'- y baraja nuevos cambios para próximas ediciones.

