Las proyecciones de la Mostra atraen a 8.000 espectadores Foto de familia de los galardonados en la gala de clausura de la Mostra. / jesús signes El certamen, que clausura con una gala su 33 edición, otorga la Palmera de Oro a la cinta turca 'The pigeon' N. CAMACHO VALENCIA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:57

La 33 edición de Mostra de Valencia ha logrado congregar a cerca de 8.000 espectadores, según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. El festival «ha superado las mejores expectativas», según el director técnico de la cita audiovisual, Eduardo Guillot. La organización hará públicas las cifras oficiales en los próximos días dado que aún falta por contabilizar el número de asistentes a las proyecciones del fin de semana. «Esta edición ha demostrado que Valencia responde a un festival según los estándares internacionales y centrado en el cine del Mediterráneo», dijo Guillot.

La Mostra se clausuró ayer en una gala que tuvo lugar en el Palau de la Música. El evento sirvió para entregar la Palmera de Honor al director tunecinofrancés Abdellatif Kechiche, realizador de 'La vida de Adèle'. La ceremonia contó también con la proyección de la película 'La reina joven', que estuvo acompañada por el pianista Mario Mariani. Asimismo, se dieron a conocer las películas ganadoras. La Palmera de Oro fue a parar al filme 'The pigeon', de la directora turca Banu Sivaci, que obtuvo los 25.000 euros de dotación del galardón. El jurado, presidido por la productora, directora y actriz libanesa Rana Salem, consideró que la cinta merece el reconocimiento «por su capacidad para extraer poesía visual y sonora de un entorno hostil». 'The pigeon', además, se alzó con los premios a mejor actor para Kemal Burak Alper; mejor guión, escrito por la propia Sivaci; mejor fotografía, de Arda Yildrian; y mejor banda donora para Canset Özge Can.

PALMARÉS uPalmera de Oro 'The pigeon', de Banu Sivaci . uPalmera de Plata 'Secret ingredient', de Gjorce Stavreski. uPalmera de Bronce 'Paper flags', de Nathan Ambrosioni. uMejor actriz Noémie Merlant por 'Paper flags'. uMejor actor Kemal Burak Alper por 'The pigeon'. uMejor director GJorce Stavreski por 'Secret ingredient'. uMejor guión Banu Sivaci por 'The pigeon'.

La Palmera de Plata fue para la coproducción macedónica-griega 'Secret Ingredient', del director Gjorce Stavreski, ganador además del premio a mejor dirección. Y la de Bronce recayó en 'Paper flags', la película de Nathan Ambrosioni. Esta cinta, además, logró el premio a mejor actriz para la joven parisina Noémie Merlant. Las cintas galardonadas se podrán ver este fin de semana en los cines Babel.