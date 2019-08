Paco Plaza: «Me gustaría mucho rodar una película en Fallas» El cineasta Paco Plaza, ayer en Valencia. / j. monzo El realizador valenciano estrena el próximo día 30 'Quien a hierro mata', una reflexión sobre el narcotráfico y la venganza LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 22 agosto 2019, 23:50

El director valenciano Paco Plaza (Valencia, 1973) estrena el próximo día 30 la película 'Quien a hierro mata', una cinta que ayer presentó en Valencia. De esta producción, que plantea distintas reflexiones sobre el mundo del narcotráfico con Galicia como escenario, Paco Plaza habló con LAS PROVINCIAS destacando que una de las grandes reflexiones que plantea es «si vale la pena arruinar tu vida por perseguir una supuesta satisfacción de un ansia de venganza o es mejor pasar página y no alimentarte de rencor». En su conversación adelantó su próximo proyecto y desveló su interés por rodar en Valencia.

-¿Por qué este título?

-Lo puso el guionista, no sé bien por qué. Me gusta porque tiene una connotación bíblica relacionada con que lo que uno hace siempre tiene consecuencias en la vida. Es un mensaje que me parece interesante. Cada cosa que haces empuja una ficha de dominó y nunca sabes cuántas hay después. El título es un poquito spoiler.

-Es fuerte, ¿es necesaria la reflexión que plantea?

-Que te sacudan, que te hagan pensar siempre es interesante. Me gustan las cintas que no empiezan y terminan en la propia película, sino que te llevas algo sobre lo que pensar y comentar. Me parece que las mejores son las que suponen un punto de partida para una conversación posterior.

-¿Viene para quedarse en el suspense?

-No, mi siguiente trabajo va a ser de terror porque es lo que me gusta. Esta cinta ha sido un paréntesis, básicamente es una anomalía; leí el guion y me fascinó. Me considero director de cine de terror y es lo que quiero seguir siendo.

-Como valenciano, ¿no tiene a Valencia en ningún proyecto?

-Tenía la idea de hacer aquí mi próxima película, pero no ha podido ser. Mi voluntad de rodar en Valencia es firme. Tengo muchas ganas.

-Filmar en Valencia parece que trae suerte. 'Dolor y gloria', 'El reino'...

-Me encantaría. Aparte de ser mi ciudad y tener un componente emocional, es un escenario cinematográfico maravilloso.

-¿Algún argumento de tema valenciano?

-Me gustaría mucho rodar una película en Fallas. Plásticamente son un universo fascinante y único. Es una de las cosas que más me gustan de ser valenciano.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Empiezo en febrero mi próximo trabajo, el que quería hacer en Valencia y no he podido. Se llama 'La abuela'. Es una cinta de terror escrita por Carlos Vermut.