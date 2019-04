Una novela escrita sin palabras El artista Xu Bing muestra su libro de emoticonos / DAMIÁN TORRES El artista Xu Bing presenta «el primer libro de emoticonos» El creador narra las 24 horas de una persona en un volumen que es una invitación a reflexionar sobre el lenguaje universal LAURA GARCÉS Valencia Jueves, 25 abril 2019, 12:47

Sin palabras. Así ha escrito Xu Bing su novela 'El libro de la tierra', relato de un día en la vida de un personaje normal. La obra, estructurada en 24 capítulos –uno por cada hora del día–y editada por el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, se presenta como una reflexión en torno a la búsqueda de un lenguaje universal.

Xu Bing narra la historia con emoticonos, símbolos gráficos que las nuevas tecnologías han extendido por el mundo hasta conseguir un lenguaje que todos pueden entender y que ayer, durante la presentación de la obra en el Centro del Carmen, el director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, definió como «un nuevo esperanto». Es la primera obra escrita sólo con emoticonos en la que se pueden encontrar hasta 8.000 iconos.

Las páginas de Xu Bing están sembradas de esos carácteres de colores hasta ahora poco al uso sobre el papel, quién sabe qué puede ocurrir. Dibujo a dibujo el lector lee –descubre– que el protagonista oye el despertador, se levanta, va al baño, se afeita, pasa por la ducha, desayuna, acude al trabajo, sale con sus amigos, tiene relaciones con su pareja o se le rompe el corazón. Y pasa el día hasta que llega la noche.

El artista, que ha expuesto en el MoMA se refirió a la obra como «el primer libro que todo el mundo puede leer, ya que no necesita traducción». La novela –puede adquirirse por 18 euros– se presentó ayer en el marco de la muestra 'Art for the People' abierta hasta el 5 de mayo. Xu Bing explora el lenguaje «en un nuevo mundo de pictogramas», destacó el artista.