Natalia Molina: «No soy un muñeco al que dirigen. Soy una creadora» La actriz Natalia de Molina, ayer en Valencia. / irene marsilla La intérprete ganadora de dos premios Goya, que presenta en Valencia 'Animales sin collar', afirma que aún le llegan guiones «con puntos de vista muy machistas» NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 9 octubre 2018, 00:35

La actriz Natalia de Molina confiesa que no ha vivido un buen año en lo personal. Sin embargo, no ha parado de trabajar y se ha embarcado en distintos y complicados proyectos como el rodaje de 'Elisa y Marcela', la cinta de Isabel Coixet producida por Netflix. Pronto se la podrá ver en 'Quien te cantará', de Carlos Vermut, y ayer mismo presentó en Valencia, dentro de los estrenos del Festival Antonio Ferrandis de Paterna, el filme 'Animales sin collar', del debutante Jota Linares.

-Con su interpretación de Nora, la mujer y compañera de ese político que conquista la Junta de Andalucía se demuestra que a Natalia de Molina no le dan miedo los papeles arriesgados...

-Sí, es verdad. Tengo mucha suerte de poder hacer personajes tan complejos, fuertes a la vez que frágiles y tan diferentes. Pero si tienen algo en común es que son mujeres con mucha fuerza dentro. Hay muchas mujeres que pueden verse reflejadas en el personaje de Nora.

-La película habla de corrupción, pero desde la cara B, es decir, de lo que se calla para proteger o de esa mujer que dice no saber de donde viene el dinero. Y eso se escenifica en su personaje, que en la cinta cobra el protagonismo.

-Siempre se habla de la gran mujer que hay detrás de un gran hombre. Pero esta película habla de ese despertar de ella, de la forma en que se da cuenta de que a lo mejor es una persona que ha puesto su vida al servicio del hombre. Pero lo cierto es que nos han educado así. Ella no sabe lo que quiere pero sí sabe que ha de ser libre.

-Este tipo de papeles o el movimiento feminista del '#MeToo', ¿denotan que ha habido un cambio de paradigma en el cine?

-Sí. Estamos en el año del 8-M, con todas las mujeres unidas y reivindicándonos. Hay mucha más conciencia aunque queda mucho camino por hacer. Vivimos en un momento en el que estamos buscando nuestro lugar y lo estamos luchando.

-Es una intérprete muy reivindicativa. No sólo con sus personajes sino también con sus palabras. ¿Le ha perjudicado ser tan clara?

-En mi caso, estoy muy concienciada de pequeña, soy feminista desde que nací y quiero ser consecuente con el tipo de actriz que quiero ser. Me gusta pensar que no soy un muñeco al que dirigen, me considero creadora y en todos mis personajes aporto cosas. Me gusta la idea de predicar con el ejemplo y hacer personajes que refuercen lo que digo. Es algo que deberíamos hacer todas. A mí me siguen llegando guiones con historias donde la mujer se ve desde un punto de vista machista.

-Imagino que esa forma de pensar se ve en películas como 'Elisa y Marcela', que acaba de rodar a las órdenes de Isabel Coixet.

-La cinta es maravillosa. Llevo un año muy duro en lo personal pero profesionalmente estoy haciendo el cine que siempre he soñado.

-Un cine que, en este caso, cuenta con el respaldo de Netflix. ¿Qué opina de la competencia entre las nuevas plataformas y la gran pantalla?

-Pero este filme se verá también en el cine. Yo creo que hay que conseguir la unión de las dos cosas, que se encuentre el equilibrio. Sin embargo, también espero que el cine no se convierta en un artículo de lujo; ultimamente no se va porque las entradas son caras. Hay que educar en que no se pierda la magia de ir al cine.