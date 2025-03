Muere Richard Chamberlain, protagonista de 'El pájaro espino', a los 90 años

M. Palacios y AFP Domingo, 30 de marzo 2025, 16:00 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

El actor Richard Chamberlain, conocido por su papel en series como 'El pájaro espino' y 'Shogun', ha muerto a los 90 años. La noticia la ha difundido el publicista Harlan Boll, quien ha informado a Variety de que Chamberlain ha fallecido este sábado en Hawái por complicaciones tras un derrame cerebral.

«Nuestro amado Richard ya está con los ángeles», ha declarado Martin Rabbett, compañero sentimental de Chamberlain desde hace muchos años en un comunicado enviado a los medios de comunicación estadounidenses. «Ahora es libre y se va con sus seres queridos. Qué afortunados fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, impulsándolo hacia su próxima gran aventura», ha escrito.

Chamberlain fue un éxito instantáneo y se convirtió en un ídolo adolescente, interpretando al apuesto Dr. James Kildare en la serie que se emitió entre 1961 y 1966. El periódico The Guardian afirmó que el entonces actor de 27 años «parecía esculpido por un dios amoroso con mantequilla, miel y gracia». Este papel revelación marcó el inicio de una carrera de seis décadas que abarcó teatro, cine y televisión.

Chamberlain fue apodado el «rey de las miniseries» después de aparecer en varios dramas televisivos en la década de 1980 y ganó aplausos en el escenario en papeles que iban desde el profesor Henry Higgins en «My Fair Lady» y el capitán Von Trapp en «The Sound of Music» hasta Hamlet y Ricardo II de Shakespeare. También interpretó al Jason Bourne original en la miniserie de 1988 «The Bourne Identity».

Reuters

«Lo fascinante de Richard es su enorme repertorio. Su capacidad para ser diferente en cada actuación es lo que lo convierte en un actor tan valioso», declaró la productora Susan Baerwald al New York Times en 1988.

Un actor versátil

El actor fue nominado a cuatro premios Emmy: como un navegante inglés en el Japón del siglo XVII en «Shogun» (1981), un sacerdote enamorado en «El pájaro espino» (1983), el diplomático sueco Raoul Wallenberg en «Wallenberg: A Hero's Story» (1985) y por el papel principal en la película para televisión de 1975 «El Conde de Montecristo».

La mayoría de sus papeles fueron como protagonistas románticos, por lo que no reveló públicamente su homosexualidad hasta los 68 años. Temía que esto arruinara su carrera. Durante gran parte de su vida, afirmó haber fingido ser otra persona. «Cuando creces en los años 30, 40 y 50 siendo gay, no solo no es fácil, sino simplemente imposible», declaró al New York Times en 2014. «Asumí que había algo terriblemente mal en mí. E incluso después de hacerme famoso y todo eso, seguía ahí».

Ampliar El actor Richard Chamberlain en 'El pájaro espino'.

Chamberlain dijo que fue un gran alivio reconocer su sexualidad en su autobiografía de 2003, 'Shattered Love: A Memoir'. «Ya no tenía miedo», dijo en una entrevista de 2019. «Fue una experiencia maravillosa. La gente era abierta, amable y dulce».

