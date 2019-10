La Mostra de Valencia toma impulso El festival, que se celebra del 24 de octubre al 3 de noviembre, sube en presupuesto, crece en películas y suma sedes CARMEN VELASCO * CVELASCO@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 19 octubre 2019, 01:19

valencia. En la última edición del festival de Venecia tres producciones de Netflix ('The Laundromat , de Steven Soderbergh; 'Marriage Story', de Noah Baumbach, y 'The King' , de David Michôd) se hicieron hueco en la programación. El tráiler de la serie televisiva 'Patria', adaptación de la novela de Fernando Aramburo, se estrenó en el festival de San Sebastián antes de dar el salto a HBO. Algunos festivales han naturalizado la presencia de contenidos de plataformas digitales, mientras otros certámenes, como Cannes, aún no les han abierto las puertas. La Mostra, centrada en el cine realizado en la cuenca mediterráneo, también ha tomado posición. Ofrecerá, del 24 de octubre al 3 de noviembre, «películas que no están en plataformas digitales». En un sistema cultural tendente a la multipantalla y al consumo bajo demanda desde casa, la cita audiovisual valenciana, que aumenta el presupuesto público hasta los 590.000 euros (frente a los 375.000 de la anterior edición), reivindica la sala de cine no sólo como el espacio donde proyectar «producciones que no se pueden encontrar de otra manera» sino también como reclamo para que el espectador salga de casa.

En la presentación de la 34 edición de la Mostra, el responsable de programación, Eduardo Guillot, explicó ayer que plataformas y festivales «están condenados a entenderse» pero la Mostra, que suma nuevas sedes para sus actividades como la Fundación Bancaja o la SGAE, busca distinguirse respecto a los contenidos que ofrecen las primeras.

Cinema Jove y la Mostra

«No se ha planteado la unión de la Mostra y Cinema Jove», afirma Eduardo Guillot

El panorama de la recuperada Mostra, que estuvo seis años sin celebrarse tras ser suprimida por el gobierno del PP en 2011, difiere de las condiciones en las que nació no sólo por la irrupción de internet, la presencia de plataformas de visionado y hábitos de consumo diferentes. Antes Valencia era un desierto en festivales de cine y ahora no. «No se ha planteado nunca la unión de la Mostra y Cinema Jove», dijo Guillot, quien destacó que la relación entre ambos es muy fluida y trabajan «en paralelo». «A veces la cultura en Valencia se basa en el enfrentamiento pero creo en una manera de trabajar más saludable», apuntó Guillot.

El responsable de programación descartó la fusión de ambos festivales porque cada uno tiene su especificidad y no se ha dado el caso «hasta la fecha» de tener que «pelear» por una misma producción. Eso no significa que algunas de las películas de la Mostra tengan cabida en Cinema Jove y también al revés. 'La inocencia', la ópera prima de Lucía Alemany, es una de ellas. Tras su pase por San Sebastián se exhibirá en la Mostra pero por la edad de la directora castellonense y por la temática de la cinta encaja en el espíritu en Cinema Jove y en la mediterraneidad de la Mostra.

Los dos festivales tienen claro el escenario donde se desarrollan. Si en la anterior edición la Mostra hizo un guiño a las producciones valencianas ( la gala inaugural abrió con M'esperaràs?' y Adán Aliaga compitió por la Palmera de Oro con 'Fishbone'), Guillot dijo ayer que el festival quiere ser «una ventana a las producciones valencianas» dado que es consciente de las dificultades de la industria local tanto «para existir como para salir fuera».

Cine valenciano

La Mostra proyectará 109 títulos, frente a los 89 del anterior ejercicio. Dentro de la producción de la Comunitat figuran 'Calç blanca, negro carbón', del valenciano Toni Canet, al que se le homenajea con un libro escrito por Carlos Aimeur; 'Matar al rey', de Vicent Monsonís; 'Una dona amb unes ales tremendes', de Pedro Rosado; 'La inocencia', de Lucía Alemany; 'De rodillas corazón', el documental sobre Sol Picó dirigido por Susanna Barranco; 'Danzantes', de Juan Vicente Chuliá; y los títulos 'Jalas' y 'Cuerdas', que cuentan con producción valenciana.

La Mostra, que realizará las proyecciones en los cines Babel y la Filmoteca, se cerrará con la película mexicana 'Poetas en el cielo', una cinta que por origen no mediterráneo no tendría cabida en el festival pero aborda el arte de la pirotecnia en los cinco continentes y se detiene en Valencia.

El cierre indefinido del Palau de la Música trastoca también a la Mostra, cuyas galas de inauguración y cierre se han trasladado al teatro Principal y la jornada dedicada a las bandas sonoras, al Palacio de Congresos.

La sección Oficial está integrada por 12 producciones inéditas en España procedentes de Francia, Libia, Egipto, Grecia, España, Turquía o Albania y una potente sección informativa con quince largometrajes entre los que también se incluyen varios estrenos y títulos destacados en otras citas internacionales: 'Les Miserables' (Ladj Ly), 'Zero Impunity' (Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies), 'Dafne' (Federico Bondi), 'Diamond Dust' (Marwan Hamed), 'La verdad' (Hirokazu Koreeda), 'Mar' (Margarida Gil) o 'Los consejos de Alice' (Nicolas Pariser).

En esta edición, por último, se incrementa la cuantía de los galardones: la Palmera de Oro (25.000 euros), Palmera de Plata (10.000 euros) y bronce (5.000 euros).