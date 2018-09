La Mostra de Valencia ofrecerá un ciclo de cine palestino contemporáneo EP VALENCIA. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:20

La Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani ofrecerá una mirada sobre la creación cinematográfica palestina contemporánea. El ciclo 'Palestina, aquí y ahora' incluye ocho largometrajes de ficción, dos de ellos estrenos absolutos en España: 'Writing on Snow', de Rashid Masharawi y 'The reports on Sarah and Saleem', de Muayad Alayan. Una de las cintas que mejor ha retratado el conflicto palestino-israelí, y que podrá verse en la muestra, es 'Omar', del neerlandés de origen palestino Hany Abu-Assad. Otra de las propuestas es 'Love, Theft & Other Entanglements', del director Muayad Alayan, que ofrece la historia universal de un antihéroe y su viaje hacia la redención.