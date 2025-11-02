Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de este domingo entrega 166.468,50 euros en este popular municipio madrileño
Logo Patrocinio
Alejandro Amenábar entrega la Palmera de Honor al productor Fernando Bovaira. Jesús Signes

La Mostra de Valencia cierra su 40ª edición con homenaje al productor Fernando Bovaira

Cinema Mediterrani de Valencia celebra su ceremonia de clausura y las mujeres migrantes copan el palmarés por 'Aisha can't fly'y 'Pieces of a foreign lyfe'

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

La Mostra de Valencia Cinema Mediterrani cerraba este domingo su 40ª edición tras proyectar desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre ... hasta 180 proyecciones. Como todo certamen enfocado en el mundo del cine, un año más la Mostra cerraba su celebración con la entrega de premios a los filmes mejor valorados por el jurado profesional de la organización. El evento, que se celebró en el Palau de la Música, homenajeó con su Palmera de Honor al productor Fernando Bovaira, participan de en películas como 'El cautivo' o 'Los otros', del director Alejandro Amenábar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  6. 6

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  7. 7

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  8. 8 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  9. 9

    Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  10. 10

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Mostra de Valencia cierra su 40ª edición con homenaje al productor Fernando Bovaira

La Mostra de Valencia cierra su 40ª edición con homenaje al productor Fernando Bovaira