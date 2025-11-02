La Mostra de Valencia cierra su 40ª edición con homenaje al productor Fernando Bovaira

La Mostra de Valencia Cinema Mediterrani cerraba este domingo su 40ª edición tras proyectar desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre ... hasta 180 proyecciones. Como todo certamen enfocado en el mundo del cine, un año más la Mostra cerraba su celebración con la entrega de premios a los filmes mejor valorados por el jurado profesional de la organización. El evento, que se celebró en el Palau de la Música, homenajeó con su Palmera de Honor al productor Fernando Bovaira, participan de en películas como 'El cautivo' o 'Los otros', del director Alejandro Amenábar.

La ceremonia de clausura empezó en torno a las 17.30 horas con el paso de los invitados por ese habitual ya 'photocall', presente en todas las galas, y más aún en las de cine. Tras el paso de actores, guionistas y demás trabajadores del mundo de las películas, se daría paso a la esperada gala que daría a conocer a los vencedores de esta 40ª edición. El hilo conductor de la gala se desarrolló a cargo de Saray Cerró y Lluis Mosquera, actriz y guionista valencianos que dirigieron presentaron cada premio y a las personalidades que lo entregarían con solvencia y toques de humor que sacaron las carcajadas del público.

De hecho, el humor estuvo presente durante toda la ceremonia. Se escucharon risas desde las butacas con bromas acerca de la precariedad que se vive en el mundo del cine, el problema de la vivienda, o la fama de los valencianos para consumir determinadas sustancias... ya me entienden, la ruta del bacalao hizo mucho daño a la pulcra imagen de nuestra querida Comunitat.

La Mostra de Valencia quiso homenajear al productor Fernando Bovaira por su apuesta por la tierra valenciana para llevar a cabo algunos de sus últimos trabajos y por ser figura imprescindible de la producción española contemporánea. Al recibir el galardón, Bovaira aseguró que «el oficio de productor es un trabajo lleno de sin sabores, pero tener compañeros como Alejandro (Amenábar) hacer que disfrute mucho. Ser productor es estar más del lado de la gestión, pero se necesita un añadido creativo. Desde hace tiempo trato de acercar mis trabajos a la tierra valenciana. Una tierra llena de talento al que le falta una gestión colectiva. Desde mi pequeña parcela trato de ayudar a que la industria valenciana siga creciendo».

El premio fue entregado por el propio director, Alejandro Amenábar, quien también quiso dedicar unas apalabras al productor homenajeado durante la gala: «La primera vez que oí hablar de Fernando me dijeron que sabía de cine. Me llamó la atención. El siguiente recuerdo que tengo es en una entrega de premios en Barcelona. No me podía imaginar que esa persona iba a ser mi compañero de viaje durante décadas. Quiere dar voz a quienes contamos historias. A pesar de que él ya tiene una voz propia. Es maravilloso verle defender la voz de los autores. Él forma parte de ese grupo de grandísimos productores, auténticos leones dispuestos a dar guerra. Ha defendido a muerte mis últimos dos proyectos. Un honor entregar esta palmera a Fernando Bovaira».

El gran premio de la noche, la Palmera de Oro, repartía 30.000 euros para su producción y hasta 15.000 euros para su distribución. La película galardonada 'Aisha Can´t Fly Away', la ópera prima de Morad Mostafa y tiene como protagonista a Aisha, una cuidadora sudanesa de 26 años que vive en el corazón de El Cairo. La joven se encuentra atrapada entre una relación ambigua con un joven cocinero egipcio y las amenazas de un gánster que la chantajea para hacer un trato inmoral a cambio de seguridad.

La Palmera de Plata recayó sobre otra película con una mujer migrante como protagonista, 'Pieces of a foreign life', de la directora franco-siria Gaya Jiji. La actriz protagonista, Zam Amir, también se llevó el premio a mejor interpretación femenina consiguiendo un doblete para su película. El premio a la Mejor Dirección también fue para una creadora: la directora tuca Gözde Kural, que en 'Cinema Jazireh' , y Portugal se llevó doble recompensa gracias a 'Primeira pessoa do plural', de Sandro Aguilar, que obtuvo el galardón a la Mejor Fotografía y al Mejor Actor, para Albano Jerónimo. Hasta Grecia viajó el premio a la Mejor Banda Sonora: Babis Papadopoulos se alzó con el galardón por su partitura de 'Broken vein', de Yannis Economides. Esta cinta también se llevó el premio al Mejor Cartel, que se entregó por primera vez en esta edición. La Cabina entregó el premio a mejor mediometraje, que recayó en 'Un ciel si bas', de Joachim Michaux.