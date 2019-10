La Mostra de Valencia acogerá el estreno en España de una docena de películas REDACCIÓN Martes, 15 octubre 2019, 01:16

VALENCIA. La 34 edición de la Mostra de Valencia tendrá como objetivo amplificar el nuevo cine hecho en los países de la cuenca del Mediterráneo, con una sección en la que se mostrará la diversidad de miradas, las distintas identidades y la pluralidad cultural.

El festival, que se desarrollará del 24 de octubre al 3 de noviembre en los Cines Babel y la Filmoteca, presentará 12 películas que se proyectarán por primera vez en España y que representan a más de una decena de países del arco mediterráneo como Francia, Libia, Egipto, Grecia, España, Turquía, Albania, Líbano, Italia, Túnez o Portugal.

Durante la Mostra, habrá una sección que incluirá una serie de óperas primas con el fin de apostar por el cine emergente, entre ellas: 'Tu mérites un amor', de Hafsia Herzi; la producción valenciana 'Zerø', primera película de Iñaki Sánchez; 'The miracle of the Sargasso Sea',de Syllas Tzoumerkas; 'A Shelter Among the Clouds', de Robert Budinacon; 'The Announcement', de Mahmut Fazil Coskun; 'Sympathy for the Devil', de Guillaume de Fontenay; 'The Day I Lost my Shadow', de Soudade Kaadan; 'Flesh out', de Michela Occhipinti; 'Fatwa', de Mahmoud Ben Mahmoud; 'Alice', de Josephine Mackerras; 'Between Two Seas', del director Anas Tolba; y 'A herdade', de Tiago Guedes.

El jurado encargado de otorgar la Palmera de Oro y el resto de premios de la Sección Oficial de Largometrajes de la Mostra está presidido por la directora de fotografía francesa Marie Spencer. Incluye además a la actriz egipcia Bushra Rozza; al director palestino y cofundador de PalCine Productions, Muayad Alayan; a la investigadora audiovisual Julia Sabina Gutiérrez; y a la guionista y directora argelina Sofia Djama.

El Ayuntamiento de Valencia recuperó el año pasado la celebración del festival.