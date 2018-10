La Mostra subraya el «protagonismo valenciano» con seis proyecciones especiales REDACCIÓN Jueves, 11 octubre 2018, 01:16

valencia. La Mostra de Valencia, que se celebrará del 18 al 28 de octubre, tendrá un marcado acento valenciano gracias a la programación de seis proyecciones especiales y al premio concedido por À Punt en la sección oficial.

Así, la programación de estas propuestas especiales fuera de concurso arrancará con el documental 'Wunderblock' el próximo 19 de octubre, cinta del artista multidisciplinar Alfonso Legaz. El sábado 20 de octubre se proyectará 'Carrícola, pueblo en transición', de los cineastas José Albelda y Chiara Sgaramella, que describe la historia reciente de este pueblo de la Vall d'Albaida que, desde principios de los años 80, ha realizado un proceso de transformación hacia la sostenibilidad.

'El pintor de calaveras', documental sobre el artista Pepe Dámaso, dirigido por el director valenciano cuatro veces nominado a los Goyas Sigfrid Monleón, se proyectará el 20 de octubre. El lunes 22 de octubre se realizará el pase de 'Cine i utopia', de José Serrador y Pablo Peris, sobre el sector cinematográfico valenciano, y del cortometraje 'Salomé', de Rafa Gassent, que fue secuestrado por el Tribunal de Orden Público en 1971. Finalmente, el 24 de octubre se cerrará el ciclo con la proyección del documental 'In the middle of Norway', que muestra la doble vida del vocalista de La habitación roja.

Por su parte, el Premio À Punt reconocerá la «película de la sección oficial que mejor asuma el compromiso para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres». La radiotelevisión valenciana adquirirá los derechos de emisión del filme galardonado.