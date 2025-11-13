Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
Logo Patrocinio
Imagen extraída de 'Your Name'.

El mejor anime romántico vuelve a los cines 10 años después y en una única fecha

Selecta Visión anuncia el reestreno de esta aclamada obra en los cines con motivo de su décimo aniversario

Mar Georga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

Han pasado ya 10 años desde que 'Kimi no na wa' ('Your name') se estrenaba en los cines de todo el mundo. La obra de Makoto Shinkai consiguió, no solo recaudar 405 millones de dólares a nivel mundial, sino que también alzarse como uno de los mayores estandartes del género romántico en Japón.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

En la actualidad, sigue ostentando su posición como una de las películas de anime más taquilleras de la historia. Tan solo han logrado superarla contadas producciones, entre las que se encuentran las dos cintas de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'.

'Your name' vuelve a la gran pantalla: fecha

Con motivo de su décimo aniversario, Selecta Visión ha anunciado que los seguidores de 'Kimi no na wa', así como aquellos que todavía no la conozcan, podrán disfrutar de nuevo de este largometraje en los cines. Eso sí, 'Your name' tan solo estará disponible en la gran pantalla durante un único día: el 13 de febrero de 2026.

El público podrá visualizar este título en las salas de los cines en castellano, en catalán y también en su versión original subtitulada. Basado en una novela homónima de Makoto Shinkai, la película narra la historia de dos estudiantes de bachillerato. Él reside en Tokio y ella en una aldea que bordea un bucólico lago en el centro de Japón. Ambos se ven misteriosamente conectados al descubrir que comienzan a despertarse aleatoriamente en el cuerpo del otro.

Noticias relacionadas

TOHO Animation anuncia nueva película y temporada de 'Los Diarios de la Boticaria'

TOHO Animation anuncia nueva película y temporada de 'Los Diarios de la Boticaria'

El nuevo anime que arrasa en Crunchyroll y que ya se postula como uno de los mejores del año

El nuevo anime que arrasa en Crunchyroll y que ya se postula como uno de los mejores del año

'Dragon Ball' presenta un nuevo videojuego por su 40 aniversario

'Dragon Ball' presenta un nuevo videojuego por su 40 aniversario

«La distribuidora Selecta Visión ofrecerá junto a los cines la oportunidad de volver a disfrutar 'Your Name' de la mejor manera posible: en pantalla grande, con toda la riqueza visual y alta definición, la música original de RADWIMPS, y con opciones de doblaje castellano, catalán y en versión original, tanto para los fans que desean revivirla como para las nuevas generaciones que la descubrirán por primera vez», ha señalado Selecta Visión en su comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  6. 6 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8 Cuando Valencia decidió mirar por fin al mar
  9. 9

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El mejor anime romántico vuelve a los cines 10 años después y en una única fecha

El mejor anime romántico vuelve a los cines 10 años después y en una única fecha