El mejor anime romántico vuelve a los cines 10 años después y en una única fecha Selecta Visión anuncia el reestreno de esta aclamada obra en los cines con motivo de su décimo aniversario

Mar Georga Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:26

Han pasado ya 10 años desde que 'Kimi no na wa' ('Your name') se estrenaba en los cines de todo el mundo. La obra de Makoto Shinkai consiguió, no solo recaudar 405 millones de dólares a nivel mundial, sino que también alzarse como uno de los mayores estandartes del género romántico en Japón.

En la actualidad, sigue ostentando su posición como una de las películas de anime más taquilleras de la historia. Tan solo han logrado superarla contadas producciones, entre las que se encuentran las dos cintas de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'.

'Your name' vuelve a la gran pantalla: fecha

Con motivo de su décimo aniversario, Selecta Visión ha anunciado que los seguidores de 'Kimi no na wa', así como aquellos que todavía no la conozcan, podrán disfrutar de nuevo de este largometraje en los cines. Eso sí, 'Your name' tan solo estará disponible en la gran pantalla durante un único día: el 13 de febrero de 2026.

El público podrá visualizar este título en las salas de los cines en castellano, en catalán y también en su versión original subtitulada. Basado en una novela homónima de Makoto Shinkai, la película narra la historia de dos estudiantes de bachillerato. Él reside en Tokio y ella en una aldea que bordea un bucólico lago en el centro de Japón. Ambos se ven misteriosamente conectados al descubrir que comienzan a despertarse aleatoriamente en el cuerpo del otro.

«La distribuidora Selecta Visión ofrecerá junto a los cines la oportunidad de volver a disfrutar 'Your Name' de la mejor manera posible: en pantalla grande, con toda la riqueza visual y alta definición, la música original de RADWIMPS, y con opciones de doblaje castellano, catalán y en versión original, tanto para los fans que desean revivirla como para las nuevas generaciones que la descubrirán por primera vez», ha señalado Selecta Visión en su comunicado.