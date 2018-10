Mariano Barroso: «El cine valenciano tiene tradición. No sé si industria pero sí profesionales con ganas» El director de la Academia Española de Cine, Mariano Barroso, ayer, en Valencia. / irene marsilla El director de 'El día de mañana', que destaca el talento de los actores y productores de la Comunitat, y Presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España se plantea ampliar los premios Goya a las series NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 23 octubre 2018, 01:04

«El cine español está muy vivo, más que nunca», asegura el presidente de Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso. El director de la película 'Extasis' y la serie de televisión 'El día de mañana' estuvo ayer en Valencia para participar en el encuentro 'El cine español hoy', organizado por la Escuela Barreira Arte y Diseño. El cineasta, ganador de tres Goya, lleva apenas desde junio al frente de la institución, pero tiene claro los retos de la entidad de cara al futuro: la incorporación de más académicas y, sobre todo, afrontar el debate entre las películas y las series por hacerse con el control del audiovisual. Mientras se encuentran las «respuestas», su intención es que la Academia se abra al futuro y no vea enemigos en las plataformas digitales. Además, subraya la calidad de los profesionales del sector valenciano, «donde hay una larga tradición cinematográfica, «aunque no tanto como una industria».

-La pregunta es evidente. ¿Cómo está el cine español hoy?

-Está más vivo que nunca. Muy activo con todas las nuevas ventanas y formas de exhibición y producción, con la inyección que le están dando las nuevas plataformas, entendiendo por cine todo el audiovisual. Ahora mismo en la Academia nos encontramos en medio de ese debate: dónde acaba el cine y dónde empieza la televisión. ¿Para quién hacemos películas? ¿Dónde está el mayor número de espectadores?

-Usted acaba de dirigir 'El día de mañana'. ¿Las series son cine?

-Quizás ahora nos encontramos en el momento más cómodo, es decir, en el debate. Cuando tengamos que dar las respuestas quizás se compliquen. El momento es muy especial y nos mantiene atentos. Justo ahora tenemos unas jornadas en la Academia para ver en qué va a acabar todo esto. Y afecta desde la mano de obra hasta los premios Goya.

-¿Se ha planteado la institución abrir los galardones a las series?

-Estamos en ello. Lo que pasa es que uno de los problemas que tienen los Goya es el exceso de categorías.

-Se encuentra en la ciudad del Turia, hablando para unos estudiantes que son el futuro del audiovisual. ¿Se puede hablar de un cine valenciano como tal o son profesionales haciendo proyectos?

-Claro que hay cine valenciano. Hay una tradición. No sé si tanto como una industria, pero hay productores, directores y actores fantásticos, grandes profesionales y, sobre todo, hay muchas ganas de hacer cine y gente joven con disposición. Aunque no negaré las dificultades que tienen los productores para generar proyectos. La financiación de las películas como la conocíamos hasta ahora está siendo muy complicada. Pero invertir en cine es siempre rentable, aunque a veces no salgan los números.

-¿Existen directores herederos de un valenciano ilustre como Luis García Berlanga?

-Claro. Almodóvar es uno de ellos. Hace poco vi 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen, y me recordó a 'Todos a la cárcel'.

-¿Cómo es la relación de la Academia con el Gobierno?

-Nosotros lo que queremos es que no se nos utilice como arma arrojadiza en una campaña electoral. Somos gente que queremos vivir dignamente y hacer las mejores películas que podamos. Queremos conectar con el público y gozar del respeto de los espectadores. Con eso, nos encontraremos con cualquier gobierno, sea de la ceja o no de la ceja.

-Lleva apenas tres meses como presidente. ¿A qué retos se enfrenta la entidad de cara al futuro?

-La Academia tiene que ser una institución viva y un espacio de encuentro que cree comunidad. La incorporación de más académicas es una prioridad. Aunque cumplimos con creces las cuotas en lo que se refiere al número de trabajadores. De 22, 17 son mujeres. En lo que sí tenemos que trabajar es en los académicos. El 75% son hombres. Esperamos que eso cambie y la tendencia sea al alza.

-Hace unas semanas el valenciano Joan Álvarez dejó la dirección de la institución. ¿Por qué se marchó?

-La Academia y él decidieron emprender caminos diferentes. Él tiene otros proyectos.